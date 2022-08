Entra en vigor en EU norma contra "armas fantasma"; ven poco efecto en tráfico hacia México

Mientras el gobierno de México continúa el litigio contra las empresas armamentistas en Estados Unidos, entró en vigor en este último país una orden ejecutiva del presidente Joe Biden, la cual ordena a los comerciantes requerir antecedentes antes de vender kits con las piezas necesarias para fabricar un arma fácilmente.

La denominada Regla Final de Marco o Receptor comenzó a regir en Estados Unidos este 24 de agosto.

Expertos consultados por la fundación InSight Crime estimaron que habrá pocos efectos en el tráfico de armas que se fabrican en Estados Unidos hacia países de América Latina, principalmente a los grupos del narcotráfico y el crimen en México.

“Las compras fantasma en Estados Unidos son el canal más común (para el tráfico de armas hacia México)”, dijo a InSight Crime John Lindsay-Poland, quien coordina el proyecto Stop US Arms to Mexico, “porque la mayoría de los compradores fantasma no son atrapados”.

El investigador sobre financiamiento del crimen organizado, Ioan Grillo, destacó que la denominada Regla Final de Marco o Receptor, es una acción ejecutiva y no una ley, y por lo tanto puede ser fácilmente revertida por una nueva administración.

Las armas fantasma son un reto en continuo crecimiento, y en este momento ha fracasado el intento básico de hacerle frente a dicho reto. Necesita que exista una regulación”, sostuvo.

Lindsay-Poland, otro experto, dijo: “dudo que la nueva norma cambie la economía del tráfico de armas. Es muy difícil saber si afectará el tráfico transfronterizo”, dijo a InSight Crime, y agregó que “los fiscales (en EU) tendrían que estar más motivados para destinar más recursos a la investigación”.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Regla Final de Marco o Receptor moderniza la definición de arma de fuego, ya que aclara que los juegos de piezas (kits) que se pueden convertir fácilmente en armas de fuego, están sujetos a las mismas regulaciones que las armas de fuego tradicionales.

“Esta regla dificultará que los delincuentes y otras personas prohibidas obtengan armas imposibles de rastrear, ayudará a garantizar que los agentes del orden público puedan recuperar la información que necesitan para resolver delitos; ayudará a reducir la cantidad de armas de fuego imposibles de rastrear que inundan nuestras comunidades”, expresó el Fiscal General, Merrick B. Garland.

La regla plantea ayudar a evitar que las armas se vendan a delincuentes convictos y otros compradores prohibidos, pues deja en claro que los minoristas deben realizar verificaciones de antecedentes antes de vender kits que contengan las piezas necesarias para que alguien fabrique un arma fácilmente.

Para ayudar a las fuerzas del orden público a rastrear las armas utilizadas en un delito, la regla moderniza la definición de armazón o receptor, aclarando qué se debe marcar con un número de serie, incluso en kits de armas de fuego.

Para ayudar a reducir la cantidad de "armas fantasma" sin marcar y difíciles de rastrear, la regla establece requisitos para que los comerciantes de armas de fuego y los armeros con licencia federal agreguen un número de serie a las armas impresas en 3D u otras armas de fuego no serializadas que tengan en inventario.

Finalmente, para respaldar mejor los esfuerzos de rastreo, la regla requiere que los licenciatarios federales de armas de fuego, incluidos los minoristas de armas, conserven los registros durante el tiempo que tengan la licencia, lo que amplía la retención de registros más allá del requisito anterior de 20 años.

El Gobierno de México presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston en Massachusetts, Estados Unidos, contra varias empresas armamentistas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

