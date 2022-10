En rezago 1.5 millones de expedientes en camino para adoptar el nuevo modelo laboral: Esteban Martínez

La Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, que encabeza Esteban Martínez Mejía, ha sido pieza clave para la implementación de la reforma laboral que llega este 3 de octubre a su tercera, y última etapa, pero que en el camino ha dejado 1.5 millones de expedientes pendientes y en proceso de solución.

En entrevista con El Economista, Martínez Mejía afirma que será todo un reto terminar con el rezago, pues se requiere de un esfuerzo “muy importante por parte de las autoridades para no dejar desatendidas a las Juntas de Conciliación, no olvidarse, porque uno pensaría que como ya inició el nuevo modelo, el viejo caducó y ese no es el caso”.

Tras destacar que en tres años en los que se ha implementado la reforma laboral de 2019, se le ha invertido más de 13,500 millones de pesos a la operación de las nuevas instituciones federales y locales, y para el próximo año, el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2023, va a haber reflejado un monto cercano a los 6,000 millones de pesos en recursos federales para el nuevo modelo de justicia laboral.

“Es decir, se le ha invertido muchísimo dinero, y se va a seguir invirtiendo hasta la consolidación del nuevo sistema, con estos recursos se ha logrado crear 151 Centros de Conciliación, federales y locales, con 800 conciliadores perfectamente preparados para atender los conflictos; 148 sedes de tribunales laborales con 317 jueces; es decir, se tiene que dimensionar todo lo que se ha venido invirtiendo en tan poco tiempo en estos 3 años para que opere el nuevo modelo”, detalló Martínez Mejía.

A partir de este lunes 3 de octubre los estados que concentran el 60% de la conflictividad laboral del país -Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán- cumplirán con el mandato de transitar al nuevo modelo laboral, en donde cierran las Juntas de Conciliación y dan paso a los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales.

En ese sentido, Esteban Martínez Mejía resaltó que “todas la entidades del país tienen que entrar porque así lo marca la Ley Federal del Trabajo, se hizo una modificación al transitorio para dar el 3 de octubre como plazo máximo para que todas la instituciones nuevas estén operando a nivel local; en lo federal teníamos un poquito más de margen, la Ley nos da un plazo hasta el primero de mayo del próximo año, pero esta misma estrategia de implementación simultánea y escalonada también implica un compromiso por parte del Centro Federal, de la Secretaría del Trabajo, del Poder Judicial Federal de acompañar al mismo tiempo que los estados”.

Una nueva radiografía de la justicia laboral

Para el titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, desde hace tres años se empezó a conformar una nueva radiografía de la justicia laboral, pues ahora se cuentan con datos sobre la autoridad en cada Estado, se conoce cuántos conciliadores tienen, cuántos jueces, cuál es la carga de trabajo por conciliador y juez, cuánto se están tardando en resolver los jueces un asunto para procesar, un ordinario, un voluntario, un especial.

En los 21 estados donde ya opera el nuevo modelo laboral, tenemos tasas de conciliación muy buenas que ya se han sostenido a lo largo de los meses, 75% es el promedio que tenemos a nivel federal y local. Hay estados que se van al 85-88% como San Luis Potosí que es un caso de éxito y otros que tienen un poco menos, como Zacatecas, que está en tasas del 60-65% que no es malo, pero tienen áreas de mejora”, comentó.

En ese sentido, destacó que las 11 entidades que vienen este 3 de octubre se espera que sigan el mismo ritmo con la experiencia adquirida, “ya sabemos exactamente calcular la carga de trabajo por conciliador”.

De acuerdo con los datos calculan que un conciliador puede atender 600 conflictos al año, y los jueces un aproximado de 450 demandas al año, “ya son números estadísticos probados para que, en esta tercera etapa que, es la más complicada en términos presupuestales, operativos y de infraestructura, pues tenga éxito como todo”.

La reforma laboral en números

75.1% tasa de conciliación nacional.

6.1 Promedio nacional del tiempo de resolución de los juicios laborales.

7,077 Contratos colectivos de trabajo legitimados a lo largo del país.

1,973,837 Trabajadores han sido consultados en procesos de legitimación a lo largo del país.



