En México, las mujeres perciben un salario 34.3% menor al de los hombres, informó la ONU mujeres México, al conmemorarse el 18 de septiembre, por segundo año consecutivo, el Día Internacional de la Igualdad Salarial.

El llamado de los organismos internacionales es porque los países desarrollen políticas tendientes a reducir la brecha salarial que persiste y que con la pandemia, vino a agudizarse.

En el caso de nuestro país, en marzo de este año se aprobaron reformas para modificar 13 leyes que pretenden garantizar la igualdad salarial y eliminar la brecha de género en el trabajo.

Los legisladores establecieron que las instituciones deben tramitar un Certificado de Igualdad de Género y No Discriminación, con el fin de acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación.

Quedó estipulado que “corresponde igual remuneración por trabajo de igual valor”; las convocatorias u ofertas laborales no podrán dirigirse a un sólo género: durante las postulaciones o entrevistas laborales no se podrá preguntar por salarios anteriores; la modalidad de contratación no podrá ser exclusiva de un sólo género; a partir de la reforma el número de hijos o los plantes de vida familiar no podrán afectar un salario; además se establece sanciones, además la reparación del daño.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) informó que en nuestro país la nueva política de salarios mínimos, ha permitido reducir la brecha salarial por género en 6.5%, “gracias a los aumentos del salario mínimo”.

Asimismo, destacó que datos del segundo trimestre de la ENOE 2021 refieren que un total de 14 millones 228,426 personas reciben hasta un salario mínimo, de las cuales el 50.1% son mujeres.