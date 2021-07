El número de mujeres que no tiene un trabajo remunerado y que no lo está buscando en la actualidad es mayor incluso que en los meses de mayor desempleo a causa de la pandemia. Cerca del 90% de quienes están en esta condición se declara no disponible para postularse a una vacante porque se encargan de los quehaceres domésticos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en mayo de este año había 24.1 millones de mujeres no disponibles para ingresar al mercado laboral, en el mismo mes de 2020 eran 21.8 millones en esta condición.

De esta manera, más de 2.3 millones de mujeres están consideradas ahora como no económicamente activas, pues además de no estar contratadas o recibir ingresos laborales, no están en busca de un empleo. Esto representa un aumento anual de 11 por ciento.

En cambio, a medida que el confinamiento ha sido menos estricto y menos personas se quedan en sus casas, el número de hombres no disponibles para trabajar ha disminuido. En mayo de 2020 había 9.9 millones en esa condición, el 29% del total de personas en esta medición; el 71% correspondía a la población de mujeres.

Pero para mayo de 2021 ya sólo 8.2 millones de hombres seguían inactivos y no disponibles, el 25% de las personas bajo esta categorías; las mujeres incrementaron su proporción en esta medición a 75 por ciento.

Generan riqueza, pero son pobres

Los datos del Inegi reflejan que más de 21.3 millones de mujeres no buscan un empleo porque ya trabajan en sus casas cuidando de otras personas y de las tareas de la casa. De acuerdo con los datos del organismo, el 75% del tiempo dedicado en los hogares a esas actividades lo cubren ellas. Su labor, por la que no reciben un salario, genera el 74% del valor económico del trabajo doméstico.

Lavar ropa, trastes, preparar comida, limpiar la casa, cuidar de las personas y animales, entre múltiples actividades que se llevan a cabo en los hogares, aporta casi el 23% del Producto Interno Bruto (PIB) del país; la potente industria manufacturera contribuye con 19 por ciento.

Las mujeres de los pueblos originarios laboran más tiempo y, por lo tanto, generan más dinero, aunque ellas son más pobres. En la última medición del Inegi se calcula que producen el equivalente a casi 70,000 pesos al año; el resto de las mujeres, 68,000 pesos.

Los hombres que dijeron no estar disponible para un empleo debido a los quehaceres domésticos fueron aproximadamente 1.7 millones, cantidad 12.5 veces menor que la de las mujeres.

Antes de la pandemia, el 41.4% de los hombres vivía en pobreza. Mientras que 42.4% de las mujeres también vivía carente de los servicios y bienes más básicos.

Los motivos por los que no buscan trabajo

La mayoría de los hombres que declaró no estar disponible para buscar un trabajo está soltero (53%) y el 37% vive con su pareja. En cambio, 27% de las mujeres que no está buscando un empleo dijo estar soltera y el 56% de quienes señalaron que no está en condiciones de salir a conseguir un empleo tiene una relación.

La principal razón por la que las mujeres no buscan un trabajo es porque ya tienen uno en casa, pero sin remuneración económica. La segunda es porque estudian; en tercer lugar, porque están jubiladas o pensionadas y, en cuarto sitio, porque tienen una discapacidad física. En el caso de los hombres las posiciones son estas:

Estudian Están jubilados o pensionados Por el trabajo del hogar Tienen una discapacidad física

Sin embargo, a pesar de que los estudios son el primer motivo por el que los hombres no son económicamente activos, y el segundo para ellas, hay más mujeres que se dedican a estudiar exclusivamente. La cifra de alumnos en edad de trabajar, pero que no lo hacen, es de más de 4.3 millones; la de alumnas, más de 4.6 millones.

A pesar de que cada vez más mujeres estudian e incluso superan la matrícula en muchas carreras, sólo 22.7 millones están en el mercado laboral. En cambio, más de 34.4 millones de hombres tienen un empleo remunerado.

Debido a ello, la cantidad de jubilados o pensionados casi dobla la cantidad de jubiladas. Más de 2.7 millones de hombres reciben una pensión mes a mes y por eso no buscan un trabajo, frente a 1.5 millones de mujeres en esa situación.

En cuanto a la imposibilidad de trabajar debido a una discapacidad física, hay más hombres (429,853) que mujeres (395,684), según la ENOE para el primer trimestre de 2021.