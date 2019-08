La innovación y la disrupción generan que el emprendedor viva a un ritmo sin parar y que se deje de lado el entorno y o que no se tenga conciencia por el mundo, ¿o paramos o no sacaremos provecho de lo que queremos?, manifestó Raúl Romero Havaux, socio fundador de Integralis Consulting.

Durante el foro Growth 2019, realizado por Entrepreneur, explicó que actualmente los negocios ya no se basan sólo en hacer dinero a cualquier precio, como ocurría antes, ahora se trata de entender y aplicar el capitalismo consciente.

“Acabamos de darnos cuenta qué hay más afuera: el mundo. Estamos más cerca de encontrar soluciones en pro del mundo, para la sociedad y a nivel interno de la organización, solo hay que poner atención”, dijo el presidente del capítulo Capitalismo Consciente México.

Destacó que ahora la necesidad es hacer negocios responsables, tanto con el mundo y especialmente con los colaboradores de la empresa, ya que son el pilar de la organización. Deben estar bien para que el negocio no se afecte, ya que de ellos dependerá el servicio a los clientes

Indicó que de acuerdo a diversas investigaciones, las empresas más exitosas tienen el cariño de sus clientes, una razón de ser del negocio y la base de todo esto es un liderazgo efectivo.

“Esas empresas crecieron 178 por ciento. Ellos no tienen un departamento de marketing, no dan programas de lealtad, millas o algo similar, pero se ganan el cariño de los clientes con sus acciones ejecutadas por líderes talentosos. Los que no apliquen este modelo, no van a sobrevivir”.

Muchos conceptos tradicionales del management utilizados en las empresas son arcaicos, por lo que es necesario evolucionar el concepto. Por ejemplo el de maximizar resultados, que se basa en tener más, cuando lo importante es dar lo mejor a los clientes, empleados y el mundo. No ofrecer productos de mala calidad solo por ahorrar y generar más ganancias.

También se debe dejar de creer que las empresas son el enemigo. Si bien han tenido acciones no tan favorables, también son de las más importantes para el país.

“Es importante que los grandes empresarios despierten y pongan a México en el centro”,

Marketing humano

Luis Fernando Dugand, chief strategy officer de la consultora Young & Rubicam Latam, indicó que en un mundo lleno de innovación con inteligencia artificial al estilo Black Mirror, no hay que olvidarse de la parte humana, ya que sin esto los negocios no existirían.

“Hay que tener un modelo de negocios basado en las personas porque somos los seres humanos los que damos sentido a los negocios y no al revés”.

Mencionó que una persona toma entre 35,000 decisiones al día, la mayoría basándose en su sentir y es ahí donde las empresas necesitan enfocar sus estrategias de acercamiento. Al volverse más humano, la empresa tendrá mejor crecimiento.

“Los seres humanos tenemos sesgos psicológicos que influyen en nuestras decisiones. Al final, somos criaturas de instintos e intuición, no máquinas calculadoras”, finalizó.

