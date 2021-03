Guadalajara, Jal. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que aprobó el Senado de la República, es el inicio para revertir la reforma energética aprobada en el 2013 que “no ha dado ningún fruto”, tampoco para el sector gasolinero, aseguró el presidente de Gasolineros Unidos de México, Carlos Elizondo Sandoval.

En entrevista con El Economista, el presidente del organismo que afilia a 823 empresarios gasolineros en todo el país, principalmente en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí y Ciudad de México, afirmó que, no obstante que la reforma energética del 2013 prometía mejores gasolinas a menor precio para los mexicanos, la realidad es muy diferente.

“Las empresas extranjeras no han traído una sola gota de gasolina a México, no hay importación por parte de ellos, siempre hay un pretexto para no importar y la razón es porque Pemex tiene un mejor precio que cualquier otra empresa, y además la red de distribución es de Pemex”, comentó Elizondo Sandoval.

Refirió que las estaciones de servicio con marcas extranjeras están vendiendo el litro de gasolina hasta un peso más caro que las de Pemex.

“El segundo perjuicio es que se nos dijo que con la reforma energética iban a venir grandes inversiones, pero cambiar un letrero con una marca extranjera no es una gran inversión, simplemente es modificar el maquillaje; no hay centros de almacenamiento, no han invertido en nada, solo se montaron en Pemex para hacer negocio”, puntualizó.

“Te puedo decir que esos que robaban con la bandera de Pemex, pues solamente cambiaron de imagen y siguen robando incluso a mayor nivel, porque las empresas extranjeras no tienen una fiscalización como la que tiene Pemex. La reforma energética no dio ningún resultado positivo”, subrayó Elizondo.

Añadió que tras las afectaciones por la pandemia de Covid-19, que obligó a suspender actividades y, por ende, hubo una caída en el consumo de los combustibles, el sector gasolinero de la región prevé que será hasta octubre o noviembre de este año cuando se recuperará el nivel de ventas que tenían las estaciones de servicio en enero del 2020.

“Nosotros pedimos a la Secretaría de Hacienda que abra plazos para que los empresarios del sector y todo el sector económico del país que tiene temas pendientes por causa de la pandemia, puedan resarcir todo lo que está pendiente”, dijo.

