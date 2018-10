En telecomunicaciones se deben enfocar las sanciones a las prácticas anticompetitivas y no a la inversión, porque limitan el desarrollo del sector en el país. Lo anterior, forma parte de la visión que externaron, Héctor Slim Seade y Carlos Slim Domit, directivos de Teléfonos de México (Telmex) en reunión con los trabajadores como parte de la XLIII Convención General Ordinaria, en donde expusieron los retos que debe enfrentar la empresa “que se quiere dividir en dos a partir de enero”.

Slim Domit comentó que la legislación en materia de telecomunicaciones “en México va para atrás, en el lugar de ir para adelante”. A su vez Slim Seade hizo un recuento desde que Teléfonos de México ha querido participar en la convergencia, la cual cumplirá 12 años la próxima semana, y que pese a las promesas siempre se “ha querido maniatarnos, bueno nos han maniatado porque no nos permiten invertir”. Asimismo, ambos empresarios de Telmex señalaron que no se ven cuáles son las nuevas oportunidades del país para encaminarlo en ese desarrollo. La primera exigencia de futuro es la cobertura, la segunda actualización; “estamos en un sector que requiere actualizaciones si no lo hacemos podemos volvernos obsoletos en poco tiempo”, dijo Slim Domit.

En febrero el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), aprobó el Plan Final de Separación Funcional de Telmex, el cual se pretende concluir en el primer trimestre del 2019.

Lo anterior, de acuerdo con la empresa y el sindicato, conlleva innegables afectaciones laborales. Al respecto, Francisco Hernández Juárez, líder de los telefonistas, dijo que “nos dimos a la tarea de estructurar una estrategia para tratar de revertir dicha determinación que incluyó contactos, al más alto nivel, con el gobierno federal, además de la interposición de diversos recursos legales, entre los que destaca el emplazamiento a huelga”.

Durante toda esta etapa, han prorrogado dicho emplazamiento con el propósito de mantener en suspenso la división de la empresa.

