La red de tratados comerciales que posee México, y en especial la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) son los principales soportes que permitieron mantener el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) durante el primer semestre del 2020 muy similar a las cifras del 2019, aun en medio de una pandemia del Covid-19 y de la incertidumbre por la falta de estado de derecho en nuestro país, coincidieron representantes de empresas extranjeras.

El extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dejó una gran aportación que es el estado de derecho en la relación comercial trilateral, al brindar confianza a los inversionistas, más allá de la creación de una industria maquiladora y generación de empleos; cuyas reglas se fortalecen y México está obligado a corresponder ahora con el T-MEC, lo que da confianza a los inversionistas para realizar sus negocios en el largo plazo, afirmó Luis Foncerrada, asesor económico de la American Chamber of Commerce México (AmCham/México).

Explicó que la llegada de capitales extranjeros en México tuvo un comportamiento favorable durante el primer trimestre del 2020 y “se portó bien” durante el segundo trimestre (cuando se presentó el confinamiento por el Covid-19), que si bien, son reinversiones las que realizaron las empresas, “una de las razones es que el T-MEC ya está resuelto”.

“Esto no significa que sea un gran logro, porque la inversión no incrementa, se mantiene por la confianza en el futuro en México. Es algo inercial, que lleva a que mejore la inversión al finalizar el 2020 por la reactivación de la economía, pero no nos va a salvar de que el Producto Interno Bruto (PIB) caiga 12% al cierre del año”, estableció el especialista económico.

De enero a junio pasados, México captó 17,963 millones de dólares de IED, una baja de apenas 0.7% en comparación con la cifra preliminar de la primera mitad del año pasado, informó el domingo la Secretaría de Economía.

Las cifras de IED son positivas, pero existe gran preocupación de los inversionistas estadounidenses de que se respeten las reglas del juego en la economía mexicana, porque con las decisiones de la administración del Andrés Manuel López, no hay certeza jurídica, sostuvo el representante de la AmCham.

“Para la mayoría de las empresas del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), México es uno de los principales mercados y centros de manufactura. Algunas empresas estamos en este país porque la red de tratados comerciales son una extraordinaria plataforma para participar en el mercado global y por el atractivo mercado interno que tiene”, resaltó recientemente Claudia Jañez, presidente del CEEG.

Empresas como AT&T, Bayer, Cargill, General Motors, Microsoft, Nestlé, Pepsico, Shell, Iberdrola, aglutinadas en el CEEG, mencionaron que visualizan a México como un jugador fundamental en el comercio internacional, como un actor relevante para extender los beneficios de la globalización a los sectores que no se han beneficiado, dijo.

A decir de la AmCham, la pandemia del Covid-19 representa una circunstancia pasajera, que podría tardar hasta año y medio en materia de salud para salir y hasta cuatro años para reactivar la economía mexicana a los niveles del 2018.

Aun así, las empresas extranjeras planean a largo plazo y entienden que la pandemia puede desaparecer y que existe un punto de recuperación.

Ante la desaceleración económica mundial acentuada drásticamente por el Covid-19, la inversión española en México ha logrado mantener flujos constantes de inversión durante los últimos 20 años, destacó la Cámara Española de Comercio en México.

“La evolución histórica de la IED en México acumulada desde 1999 a la fecha, muestra una clara confianza del capital español en México. De acuerdo con los datos de la Secretaria de Economía, España ocupa el segundo lugar con 70,898 millones de dólares (12.1%); tan sólo detrás de Estados Unidos con 277,485 millones (47.2%) que lidera el rubro de IED en México”, refirió.

No obstante, el constante cambio de reglas de operación en el sector energético por parte del presente gobierno ha provocado incertidumbre en las inversiones y frenado proyectos españoles.

Al respecto, la Cámara de Comercio Alemana en México (Camexa) informó en junio pasado que a consecuencia la crisis causada por el Covid-19, el 76% de sus socios redujo nuevamente sus planes de invertir en México.

Y es que el 58% de los socios esperan una recuperación de la economía mexicana no a corto plazo sino para después del 2021.

