Tras los cambios en la Ley Federal del Trabajo, las organizaciones sindicales pretenden llevar a la práctica la reforma “y que no se quede en el papel”, lo que ha dado pie a una efervescencia sindical que arranca este jueves con un proceso de votación de los trabajadores de la empresa española Boluda, para disputarse la titularidad del contrato colectivo de trabajo, que actualmente está bajo la tutela de la Confederación de Trabajadores de México.

De tal manera que la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios anunció el proceso de votación en las sedes de la empresa española en los puertos de Ensenada, Guaymas, Mazatlán, Salina Cruz, Altamira, Coatzacoalcos y Manzanillo.

Antonio Rodríguez Fritz, secretario del Trabajo de la Orden, destacó la importancia de un ejercicio como el que se realizará mañana porque ello habla de la democracia al interior de los sindicatos.

“Queremos que haya democracia, no en el papel, no en palabras, que se practique y se ejercite. No nos asusta una regla que diga que los sindicatos deben de ser democráticos”, aseguró.

Denunció diversas violaciones de las que han sido objeto los trabajadores de la empresa, como estar contratados a través de una empresa de outsourcing, la cual cuenta con un sindicato de protección.

Además de que hay trabajadores que tienen jornadas de 18 horas diarias, no hay pago de horas extras, ni condiciones de seguridad e higiene.

A la jornada de votación están convocados 300 trabajadores y se esperan observadores internacionales, de la International Organization of Masters, Mates & Pilots y el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO.

CROC vs. CTM

Por otro lado, está la disputa de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) quienes se disputan la titularidad del contrato del Hotel Hard Rock en Baja California.

De acuerdo con Isaías González Cuevas, líder de la CROC, informó que los trabajadores de los hoteles Hard Rock México votaron, de manera abrumadora, por cambiar de sindicato y afiliarse a la CROC, “pues el sindicato actual no representa sus derechos laborales. Hay represalias contra los trabajadores y han empezado los despidos “, indicó.

Por ello, este jueves se manifestarán en la Embajada Americana para solicitar la intervención de los agregados laborales de ese país, a fin de denunciar, bajo el mecanismo del T-MEC, las violaciones a los derechos laborales, pues se impide a los trabajadores su derecho de asociación.

Cabe señalar que vienen procesos en Tridonex -que opera bajo el mecanismo de Respuesta Rápida-; y recuento en el sector automotriz que encabeza el líder sindical, Pedro Haces.

kg