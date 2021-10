La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, esquivó tres preguntas relacionadas con la iniciativa de reforma al sector eléctrico de México, sobre la cual algunos analistas han opinado que violaría acuerdos comerciales, entre ellos el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las preguntas se le hicieron en una conferencia de prensa virtual en el marco de su participación en la Reunión de Ministros de Comercio e Inversión del Grupo de los 20 (G-20), en Italia.

Una primera pregunta se le formuló así: ¿En estas reuniones que hubo, los socios comerciales externaron preocupación por las inversiones ante la reforma eléctrica que se va a discutir en el Congreso?

Enseguida, otra interrogante fue: ¿Hay un riesgo de que se viola el T-MEC y, si resulta en arbitraje, qué harían ustedes para mitigar ese riesgo?

“La verdad es que como fue una reunión multilateral en donde los temas estuvieron centrados en esto que estuvimos compartiendo aquí y en la reforma de la Organización Mundial de Comercio, no es un tema per se que salió. Entonces me cuesta trabajo responder, porque no tengo información al respecto en este momento”, dijo la Tatiana Clouthier.

Luego vino la última pregunta al respecto: ¿Cuál es el argumento que ustedes dan en torno a que México está o no violando el T-MEC con esta propuesta de reforma eléctrica?

Sobre ello, Clouthier ya no dio respuesta.

La semana pasada, Luis de la Calle, director general de la consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera (CMM), opinó que de aprobarse la iniciativa presidencial de reforma al sector eléctrico, México violaría sus tratados de libre comercio y sus tratados bilaterales de inversión en materia de generación y comercialización de electricidad.

“La principal potencial violación, porque esto es una iniciativa de ley, está relacionada con el hecho de que México no tiene reservada la generación y comercialización de electricidad en los tratados”, argumentó De la Calle.

Al tener la iniciativa un lenguaje en la Constitución de que la generación y comercialización de electricidad es exclusiva del Estado, implicaría una violación a la reserva.

Además, según De la Calle, habría violaciones posiblemente importantes en términos del trato con respecto al derecho internacional, el derecho mexicano y en materia de retroactividad.

El 1 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico mexicano en la que busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retome un papel de preponderancia en el sector, estableciendo que la empresa generará por lo menos 54% del consumo eléctrico nacional.

Otras previsiones de la iniciativa de reforma eléctrica incluyen que se integrará de manera vertical y horizontal a la CFE como un solo organismo, manteniendo una subsidiaria y tres filiales, y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) formaría parte de la CFE, encargándose de coordinar la producción de la empresa y de los participantes privados.

También desaparecerían la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con lo que la CFE sería la encargada de otorgar permisos y licencias al sector privado.