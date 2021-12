Algunos economistas esperan que Estados Unidos crezca más lentamente el próximo año después de que un legislador demócrata clave dio un golpe aparentemente fatal al plan de gasto del presidente Joe Biden por 1.75 billones de dólares.

Goldman Sachs bajó su pronóstico de crecimiento para el 2022, al igual que Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, después de que el senador Joe Manchin dijo el domingo que no apoya la propuesta llamada Build Back Better (BBB) que pretende ampliar la red de seguridad social y abordar el cambio climático.

Goldman Sachs redujo el pronóstico de expansión del PIB de Estados Unidos para el primer trimestre del 2022 a 2% desde 3%; a 3% desde 3.5% para el segundo trimestre, y a 2.75% desde 3% para el tercer trimestre.

Manchin le dijo a la cadena Fox News que, después de cinco meses y medio de conversaciones entre partidos, no podía “votar para continuar con esta legislación. Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible. No puedo”.

“A la luz de los comentarios de Manchin, estamos ajustando nuestro pronóstico para eliminar la suposición de que BBB se convertirá en ley”, dijo Jan Hatzius, analista de Goldman Sachs en una nota a inversionistas.

Aunque todavía no se lleva a cabo la votación formal de dicho plan ante el pleno, el legislador Manchin dio a conocer su postura a través de medios de comunicación. Su voto era decisivo.

“Ya habíamos incorporado un aspecto fiscal negativo para el 2022 (...) y sin la aprobación del BBB, este escenario será aún más pesimista de lo que esperábamos”, dijo Hatzius.

“Si bien el proyecto en su forma actual parece poco probable, todavía hay una buena probabilidad de que el Congreso promulgue un conjunto mucho más pequeño de propuestas fiscales”, agregó.

El riesgo de Ómicron sigue presionando

Por su parte, Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, dijo a través de su cuenta de Twitter que “si el BBB no se convierte en ley, la recuperación económica será propensa a estancarse si sufrimos otra oleada grave de la pandemia, un escenario cada vez más probable con Ómicron extendiéndose rápidamente”.

Añadió que espera que el crecimiento real del PIB sea inferior en medio punto porcentual en el 2022 sin la ley.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 2.1% en el tercer trimestre del 2021, 6.7% en el segundo trimestre y 6.3 % en el primero, de acuerdo con el Departamento de Comercio.

El Conference Board de Estados Unidos prevé que la economía estadounidense crecerá 6.5% a tasa anualizada en el cuarto trimestre del 2021 y espera 5.6% en el comparativo anualizado.

Encuesta de especialistas refleja pesimismo

Especialistas encuestados recientemente por Reuters esperan que el PIB de Estados Unidos se ralentice a principios del año que viene respecto al rápido ritmo observado a finales del 2021, incluso antes de que la variante del coronavirus Ómicron surgiera como una amenaza para el crecimiento mundial y de que el plan de gasto de Biden se desbaratara.

Según una encuesta publicada el 8 de diciembre, los analistas esperaban que la tasa anualizada de crecimiento del PIB cayera a 4% en el primer trimestre del 2022.

Además, los encuestados consideraron que el crecimiento para todo el 2022 se desacelerará a 3.9 por ciento.

Goldman también dijo que la aparente desaparición del plan de gasto de Biden añade riesgo a su expectativa de que la Fed realice su primera alza de tasas en marzo, dado que “la mayoría de los funcionarios de la Fed probablemente esperaban que la BBB o algo parecido se convirtiera en ley”.