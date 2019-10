Una delegación de cinco legisladores de Estados Unidos se mostró convencida de que el gobierno de México tiene la intención de cumplir con los compromisos laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero pidió poner en la práctica ya esos cambios.

Funcionarios de México explicaron este lunes y martes a esa delegación el gasto del gobierno federal destinado a implementar los cambios laborales pactados en el T-MEC y las acciones relacionadas con los compromisos al respecto.

Richard Neal (D-Mass), presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, encabezó la delegación, que además estuvo conformada por los representantes Bill Pascrell (D-NJ), Dan Kildee (D-Mich), Jimmy Panetta (D-Calif) y Jimmy Gomez (D-Calif).

La delegación se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer más sobre su visión y compromiso con la histórica legislación de reforma de la justicia laboral aprobada a principios de este año y los términos de la asociación económica de América del Norte.

“Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó más luz sobre el deseo y las intenciones del gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de la justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver esas garantías puestas en práctica”, dijo el presidente Neal, en un comunicado. “Aprecio el compromiso positivo de hoy y estoy ansioso por ver a México demostrar su compromiso con la implementación de los cambios necesarios para realizar su propia visión de reforma y cumplir con los exigentes estándares laborales que requiere el TLCAN renegociado”, añadió.

También la delegación se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como con la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y con Jesús Seade, subsecretario de México para América del Norte, para examinar el presupuesto propuesto y los fondos asignados para implementar la reforma.

Caber recordar que el gobierno federal presupuestó casi 500 millones de pesos para poner en marcha el próximo año la primera fase de la reforma. De esa partida, 375 millones serán para la creación de 20 tribunales de justicia del trabajo.

Los miembros se tomaron el tiempo para hablar directamente con los trabajadores mexicanos y los líderes laborales mexicanos sobre sus experiencias en el lugar de trabajo, las protecciones y reformas laborales que consideran más críticas.

Preocupan amparos

Los cinco congresistas de Estados Unidos externaron su preocupación por los amparos interpuestos en contra de la reforma laboral que promovieron organizaciones sindicales, en su mayoría de la CTM.

El gobierno mexicano informó que dichos amparos los va ganando el gobierno federal, además de que éstos tienen un mínimo efecto para los cambios recientes de la Ley Federal del Trabajo.

Una fuente que asistió a la reunión comentó que los funcionarios del gobierno mexicano informaron detalladamente los avances en la implementación de la reforma laboral, cuyo objetivo es terminar con los contratos de protección y crear tribunales laborales e impulsar la libertad sindical.

Destacó que los congresistas mostraron su preocupación por la existencia de más de 400 amparos interpuestos por los sindicatos, ya que ello muestra la resistencia que existe, por lo que dijeron estar al tanto del proceso y el resultado que tendrán una vez que concluyan los juicios.

Reunión con congresistas de EU

AMLO enviará carta a Nancy Pelosi para urgir ratificación del T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el objetivo de pedirle apoyo para la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido en nuestro país como T-MEC.

“Y voy, además, a enviar una carta a la legisladora, a la dirigente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a la señora Pelosi, fijando nuestra postura, pidiéndole su contribución, su apoyo para que la Cámara apruebe el tratado, con todo respeto a la independencia que tiene el Congreso estadounidense y desde luego el gobierno de Estados Unidos, que son libres para tomar la decisión que consideren más conveniente a sus intereses soberanos”.

“Pero también explicarles de la importancia que tiene, de acuerdo con nuestra visión, que se apruebe este tratado, lo benéfico que va a ser para los pueblos y para las tres naciones. Voy a plantear esto”.

“Y también pedirle que, de manera respetuosa, se procure una aprobación pronta; para que este importante asunto, que es todo un acontecimiento para favorecer la economía de los tres países, no se mezcle y no se contamine con el proceso electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en el cual —como en todos los procesos electorales—, pues se desatan pasiones que son propias de la democracia, y que este proceso electoral no retrase la aprobación del tratado”, aseveró López Obrador.

El presidente de la República expuso que también abordó este tema de la aprobación del T-MEC con congresistas estadounidenses y el embajador Christopher Landau, con quienes desayunó esta mañana en Palacio Nacional.

“Y vamos a tratar básicamente el tema del tratado de libre comercio. Nosotros estamos a favor de la aprobación del tratado, eso lo vamos a dejar de nuevo de manifiesto para que no quede ninguna duda”. (Con información de Jorge Monroy)

[email protected]