EU aporta 39% de las importaciones mexicanas de bienes de uso intermedio

Estados Unidos aportó 39% de las importaciones mexicanas de bienes de uso intermedio no petroleras de enero a septiembre de 2022, mientras que China participó con 21.4%, de acuerdo con un análisis difundido por el Banco de México (Banxico).

La estrecha relación comercial entre México y Estados Unidos se refleja además en que en el mismo periodo 82.5% de las exportaciones no petroleras de México se dirigió a Estados Unidos.

A su vez, los insumos provenientes de China se utilizan en la elaboración de mercancías que subsecuentemente se destinan al mercado exterior o para atender la demanda interna.

El análisis indica que la mayor apertura comercial de México a lo largo de las últimas décadas ha propiciado una mayor importancia de las exportaciones y las importaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Factores tales como la cercanía geográfica con Estados Unidos, los acuerdos comerciales que se han mantenido con ese país y su importancia económica han contribuido a la inserción de México en las cadenas globales de valor, tanto regionales (por ejemplo, en la producción automotriz en América del Norte) como globales (por ejemplo, en la producción de electrónicos con insumos provenientes de Asia para exportación a Estados Unidos).

Así, el aumento de las exportaciones ha estado acompañado de un importante aumento en la importación de insumos que se utilizan en la producción de bienes que se venden al exterior.

Entre 1996 y 2021, las exportaciones no petroleras aumentaron en 16 puntos porcentuales como proporción del PIB, mientras que las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros lo hicieron en 11 puntos porcentuales en el mismo lapso.

Las exportaciones no petroleras han estado concentradas en el sector de manufacturas, de modo que las ventas al exterior de este sector dominan la composición de este tipo de exportaciones.

Otras fuentes importantes de importaciones de insumos intermedios no petroleros fueron: Corea del Sur (con una cobertura de 4.6%), Japón (3.2%), Taiwán (3.2%), Malasia (3.2%), Alemania (3.1%) y Canadá (2.3 por ciento).

En México, existe un estrecho co-movimiento entre las exportaciones no petroleras y las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros. Ello refleja el uso de este tipo de importaciones como insumo en la producción de las exportaciones no petroleras del país, especialmente las manufactureras.

La participación de México en cadenas de valor y esquemas de producción compartida, particularmente con los Estados Unidos, implica la importación de bienes de uso intermedio desde diversos países que son usados, en parte, para producción que es destinada para el mercado externo.

De ese modo la relación económica antes mencionada implica que, por ejemplo, una disminución de la demanda externa del país esté naturalmente acompañada de una disminución de la demanda por importaciones de bienes intermedios.

En este contexto, el análisis muestra evidencia estadística y econométrica de una relación de largo plazo estable y significativa entre las exportaciones no petroleras y las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros. Esta relación es importante para entender la posible dinámica de la balanza comercial no petrolera ante cambios en la demanda externa.

