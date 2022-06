Los gobiernos de Estados Unidos, China y la Unión Europea se congratularon por el paquete de acuerdos alcanzados en la XII Cumbre Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), celebrada en Ginebra, China.

“Hoy, los miembros de la OMC dieron un paso positivo para proteger nuestros recursos pesqueros para las generaciones futuras al aceptar el primer acuerdo comercial multilateral con el medio ambiente en su centro”, comentó Katharine Tai, representante comercial de Estados Unidos.

Los 164 miembros de la OMC lograron un acuerdo multilateral significativo que contribuyó a la protección de los océanos. El acuerdo incluye una fuerte prohibición de los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) con disposiciones de transparencia sin precedentes. En segundo lugar, incluye una prohibición absoluta de las subvenciones a la pesca en alta mar no regulada.

“Esta es una prohibición histórica para las áreas más vulnerables que carecen de un régimen de gestión pesquera establecido y coordinado. La disposición sobre poblaciones sobreexplotadas traerá reglas de sostenibilidad para los subsidios con respecto a las poblaciones más vulnerables en la primera fase del acuerdo”, dijo la Comisión Europea en un comunicado.

También los ministros acordaron una declaración sobre la respuesta de la OMC a la pandemia y la preparación para futuras pandemias que afirma su compromiso con la transparencia, el intercambio oportuno y completo de información y la moderación en la imposición de restricciones a la exportación.

En respuesta a las circunstancias excepcionales de la pandemia de Covid-19 y para abordar las solicitudes de los países en desarrollo, los ministros acordaron una exención de ciertas obligaciones procesales en virtud del Acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual (ADPIC) que permiten la fabricación y exportación rápidas de vacunas contra el Covid-19 sin el consentimiento del dueño de la patente.

Al mismo tiempo, el acuerdo mantiene un marco de propiedad intelectual en funcionamiento con incentivos para la inversión, la investigación y la transferencia de tecnología.

Según la Comisión Europea, este entorno es indispensable para el desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos y debería contribuir al fortalecimiento de la capacidad de producción de los países africanos.

Los ministros se comprometieron a llevar a cabo una importante reforma de la OMC, examinando todos los aspectos de sus actividades. Esto debería reforzar su capacidad para ser un foro creíble para las negociaciones y para monitorear la evolución de la política comercial mundial.

Fundamentalmente, existe el compromiso de restablecer un sistema de solución de diferencias en pleno funcionamiento a más tardar en 2024.

“En un momento de agitación mundial y un momento difícil en el que el sistema de comercio multilateral enfrenta graves desafíos, el éxito de la Cumbre Ministerial marcó una victoria crucial e importante para el multilateralismo, demostró plenamente la solidaridad y cooperación de los miembros de la OMC y su determinación de superar las dificultades juntos”, expresó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

Además, la OMC amplió la moratoria de los derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas (la "moratoria del comercio electrónico").

Katharine Tai destacó que el acuerdo, resultado de la cumbre de la OMC, reducirá los costos comerciales y brindará oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

Principales acuerdos logrados:

Prohibición de los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Prohibición absoluta de las subvenciones a la pesca en alta mar no regulada.

Compromiso con la transparencia y la moderación en la imposición de restricciones a la exportación.

Se permiten cierta fabricación y exportación rápidas de vacunas contra el Covid-19 sin el consentimiento del dueño de la patente.

Se mantiene un marco de propiedad intelectual en funcionamiento con incentivos para la investigación y la transferencia de tecnología.

Compromiso de restablecer un sistema de solución de diferencias a más tardar en 2024.

Ampliación de la moratoria de los derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas.

Compromiso a evitar restricciones injustificadas a la exportación de alimentos.

roberto.morales@eleconomista.mx