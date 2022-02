La Cámara de Diputados invitó formalmente al director general de Iberdrola México, Enrique Alba Carcelén y a otras compañías, a un debate sobre la iniciativa de reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La sesión tendrá lugar el próximo 23 de febrero a las 11:00 horas, en el Salón C de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El oficio de invitación fue remitido por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, Rubén Moreira Valdez, y ya cuenta con el sello de recepción por parte de la empresa española con fecha del 11 de febrero.

Alba Carcelén está convocado a debatir el tema "Grandes productores y consumidores de electricidad" en el foro 24 del parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma, en el que participarán otros ponentes a favor y en contra de la propuesta.

"Las coordinaciones de los grupos parlamentarios representadas en esta Cámara, hemos acordado extenderle una cordial invitación para contar con su distinguida presencia en los foros, considerando que la audiencia tiene derecho a un diálogo con quienes directamente participan en la alta generación y el alto consumo de electricidad", señala la carta.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, detalló que además de Enrique Alba Carcelén, la Jucopo hizo llegar las invitaciones a:

Marco Fuente, director general de Intergen

Andrés Félix, director de Saavi Energía

Pedro Rivero González, director general de Minera Autlán

Jordi Vich, de GP México

Sergio Alcalde, director general de Fortius Electromecánica

Enrique Giménez Sáinz, de Frontera México Generación

Marcos Ramírez Silva, de Generadora Fénix

Ignacio Engwall, director general de EVM Energía del Valle de México

Bruno Riga, director general de Ener Green Power

Antonio Carrillo Rule, director general de Arcosa

Juan Guichard, director general de Ammper Generación

Teruo Wakahara, de Electricidad Águila de Altamira

José Arosa, de AES Corporación

Sergio Ramírez Lomelí, director general de Acciona infraestructuras, entre otros.

“Ojalá acudan y nos expongan sus argumentos, es importante que en esta reforma todas y todos sepan los alcances y principalmente los legisladores voten bien informados para que no suceda lo del 2013”, dijo el diputado morenista.

"Vamos muy bien, ha habido buena aceptación; ha habido libertad para que todas y todos expongan sus argumentos en cuanto a las y los legisladores de Morena nos enfocaremos en continuar exponiendo la necesidad de está reforma", comentó Mier Velazco.

El mismo día que Iberdrola recibió la carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechó su conferencia matinal para acusar a la empresa de encabezar un grupo de presión en contra de su propuesta de reforma eléctrica. "Están haciendo el lobby", dijo.

El mandatario federal señaló además a Iberdrola por haber sido "favorita" de los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para beneficiarse de contratos por abastecimiento de energía eléctrica que han impactado negativamente en México.

"Pero no sólo lo que ha perdido México, sino la ofensa de que una empresa que se beneficia de contratos por abastecimiento de energía eléctrica se lleve a trabajar a la secretaria de Energía de México (Georgina Kessel) y se lleve como empleado al expresidente de México, Felipe Calderón. Eso es una ofensa a nuestro pueblo", declaró López Obrador.

López Obrador reprochó además el comportamiento del "presidente del consejo de Iberdrola", quien "quiso actuar con un protagonismo irrespetuoso y le tuve que decir: 'Oiga, ustedes nos han ofendido'".

Tras este incidente, el 9 de febrero López Obrador comentó que se debería dar una "pausa" a las relaciones con España para pasar página a una etapa en la que, según el mandatario, autoridades y empresas españolas se han aprovechado del país norteamericano.

"Eran como dueños de México (...). No es buena la relación", dijo López Obrador. Por eso planteó "hacer una pausa", alegando que es lo que "conviene" a las dos partes. "A lo mejor ya cuando cambie el Gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía que cuando ya no esté aquí, no fuesen igual a como eran antes", apuntó.

(Con información de Europa Press)

