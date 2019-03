Desde sus inicios, Grupo Danone ha perseguido la misión de aportar salud a través de la alimentación a un mayor número de personas. Además, constantemente busca la implementación de iniciativas de responsabilidad social que ayuden a generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente, en los consumidores, en los trabajadores, así como en las cadenas de suministro.

En entrevista con El Economista, Silvia Dávila, presidenta de Latinoamérica del grupo, habló sobre algunas iniciativas de responsabilidad social. El primer proyecto es el Programa Social Margarita, el cual surgió en el 2010 para respaldar a los pequeños productores de leche que no cuentan con la tecnología necesaria para elevar su producción y sus ganancias. Este proyecto busca hacer sustentable la cadena de suministro y Danone los ayuda a rentabilizar su modelo de negocio. Actualmente, 12% de la leche utilizada por Danone proviene de estos pequeños productores, ubicados en los altos de Jalisco. Silvia Dávila mencionó que uno de sus lemas (One planet, one health) refleja la visión que tienen como compañía, “porque creemos que podemos transformar vidas a partir de la alimentación. Entonces, siempre vamos a estar comprometidos en hacer productos de mucha calidad que el consumidor al comerlos obtenga una mejora en su salud. Nosotros apostamos por la innovación que ayude a mejorar vidas; también nos interesa la huella que dejamos en el planeta. Por lo tanto, todo lo que tocamos tanto los insumos como lo que pasa después de la cadena de suministro es muy relevante dentro de la visión que tenemos en Danone”.

Alianza con ONU Mujeres

Otro proyecto importante es la alianza, pactada el año pasado, con ONU Mujeres, la cual a través de la marca Bonafont “contemplará un plan de acción a tres años que aporte a la transformación de la realidad que viven las mujeres mexicanas y concientice acerca de la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres”. La alianza se centra en tres ejes: sensibilización sobre la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres; programa de empoderamiento económico de mujeres, y transformación interna, que se enfocará en garantizar que todas las mujeres en Grupo Danone en México tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres”.

Para Dávila, la cuota de género representa un tema muy interesante que ha debatido dentro del grupo, así como en diversos foros, debido a que “al hablar de cuota se fuerza la conversación; es decir, no me gusta tener que poner a una persona en el cargo sólo para cumplir la cuota. A mí me gusta llamarlo mejor meta, es un incentivo para el cambio, pero no es un objetivo por sí mismo y, para generar un cambio, hay que empezar en todos los niveles. Nosotros tenemos que ver por función, por área y por edad. De entrada se empieza por 50-50%, algunas veces hay un porcentaje mayor de mujeres, pero conforme se va subiendo de edad o de puesto, se pierden mujeres en el camino, debido a que la carrera profesional de las mujeres no tiende a ser lineal, en comparación con la de los hombres, por ejemplo, surgen decisiones como maternidad y responsabilidades familiares. Por lo tanto, yo creo que las empresas debemos aprender a ser más flexibles en aquellos momentos de vida en los que las mujeres tienen otras prioridades, pues algunas veces deben salirse del mundo laboral no por gusto, sino por necesidad, porque empiezan a tener un conflicto en prioridades. Yo creo que ése es el tema en el que las empresas debemos tener cuidado y empezar a resolverlo porque uno de los mayores riesgos es la fuga de talentos de mujeres. Hay muchas prácticas que existen en teoría para flexibilizar el trabajo y debemos hacerlas operativas (año sabático, medio tiempo, trabajo compartido, home office, horarios flexibles de entrada y salida y planes de maternidad adecuados con diferentes estilos de vida)”.

Por último, Silvia Dávila comentó: “A las mujeres nos gusta que nos reconozcan por nuestro trabajo y a veces no levantamos la mano cuando las oportunidades están enfrente de nosotras. Somos tímidas en pedir lo que queremos. A diferencia de los hombres, ellos se apuntan para dirigir una posición cuando cubren con 60% de las habilidades para lograrlo; en el caso de las mujeres, nos apuntamos cuando decimos que estamos a 120 por ciento. Entonces, mi recomendación es que tenemos que pedir lo que queremos”.