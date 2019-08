En 10 estados con costa en el Pacífico mexicano y en otros cuatro que integran la región del Bajío se concentra el 62.38% la disponibilidad de frecuencias para crear nuevas estaciones de radio comercial AM/FM, a través de la licitación IFT-8 que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó a consulta pública desde esta semana.

Después de esas catorce entidades que albergan a 199 de las 319 señales susceptibles para explotarse en el mercado, es en la península de Yucatán, Veracruz, Durango y Chihuahua donde también habrá más de una docena de canales de AM o FM por entidad para que los interesados puedan comprar espectro y lanzar al aire su estación de radio en el mediano plazo.

También existen tres estados en los que no hubo frecuencias disponibles para potenciales interesados: Aguascalientes, Tabasco y la CDMX, en ésta última por la saturación que ya existe en todo el cuadrante y por lo que la única manera de ingresar a este mercado es por la renta o compraventa de una frecuencia ya establecida.

Zacatecas es la entidad que más frecuencias disponibles ofrece para configurar nuevas estaciones vía la IFT-8: 26 en total. Le siguen San Luis Potosí, con 18 estaciones y Oaxaca y Baja California Sur con 17 señales cada una.

Por regiones económica y geográficamente más definidas, en la península de Yucatán se concursarán 40 estaciones de AM y FM; 16 en el Golfo; 63 en el Bajío y 33 en la frontera, sin contar las 12 de Sonora que se relacionan más con el Pacifico. En el litoral del Occidente mexicano, habrá disponibilidad de señales de Guerrero Negro y Los Cabos a Huatulco y Salina Cruz y de ahí a Villa de Corzo-Puerto Arista; también se licitarán señales en los balnearios de Acapulco, Puerto Vallarta y en el puerto de altura de Lázaro Cárdenas.

Morelos, Colima, el Estado de México, Baja California e Hidalgo son las localidades con menor número de frecuencias en disponibilidad, con entre una y cuatro señales. Se advierte desde ahora que ninguna de las señales en concurso operarán en plazas con más de un millón de habitantes, pues Cancún, San Luis Potosí, Acapulco, Querétaro y Morelia, ciudades muy importantes del país y consideradas en la IFT-8, difícilmente rebasan ese número aun contabilizando su zona metropolitana.

En el Instituto Federal de Telecomunicaciones reiteran que las 319 frecuencias en próximo concurso son resultado de las inclusiones en el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias de los años 2015 a 2019 y a ellas se añaden las estaciones que quedaron desiertas en la subasta IFT-4, también de radio.

“La enorme mayoría (de las frecuencias) deriva de las solicitudes de inclusión por parte de los particulares en el programa y si vemos que hay disponibilidad espectral, las incluimos (…) Qué es lo que va a pasar en la licitación, eso es difícil predecirlo, pues sabemos que la situación económica no es muy boyante para la radio, pero el mejor estudio de mercado es el que deriva del proceso de licitación y quien tenga interés podrá participar”, platicó Alejandro Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT.

El regulador adelanta que un actor que ya cuente con un 30% de la banda de AM o de FM en alguna localidad en particular, no podrá concursar por otra frecuencia allí. El IFT también analizará la agregación futura de nuevas frecuencias en plazas donde considere que existen indicios de escasa competencia.

Alejandro Navarrete sostuvo que al igual que existen frecuencias designadas para uso comercial, también las hay para radio social, pública o indígena, por lo que anima a las organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas a presentar su manifestación de interés y continuar el proceso siguiente, más allá de sólo pedir en prensa que las señales que queden desiertas en procesos comerciales se redirijan en automático para radio pública:

“Todo esto es con base en la petición expresa que nos hacen. Si no nos piden, no. Nosotros las podemos poner como públicas, pero los órganos públicos no tienen el interés o no tienen el dinero para montarlas; de poco sirve que las pudiéramos reconvertir y con las sociales pasa lo mismo (…) Este año, las sociales ocupan la mayor parte de la inclusión; se están agregando a los programas anuales muchas frecuencias para uso social, pero no están convirtiéndose en solicitudes formales a la hora de los periodos para presentar las solicitudes. Ponemos 30 estaciones en un programa, pero a la hora llegan diez”.

La consulta pública para la licitación IFT-8 de radio AM/FM estará vigente del lunes 26 de agosto al lunes 23 de septiembre de 2019, un total de 20 días hábiles.

Entregan constancias de participación para la IFT-9

En lo que toca al proceso de la licitación IFT-9 para entregar espectro para complemento de servicios móviles satelitales, el regulador contó que este miércoles se entregó la última constancia de participación a los interesados en ese concurso.

“Ya se entregaron las constancias de participación a quienes mostraron interés; ellos ya entregaron sus propuestas económicas y en los próximos días vamos a continuar con la apertura de sobres… Sus propuestas fueron entregadas este miércoles en sobre cerrado y se guarda una copia el fedatario y una nosotros. Viene la fecha de apertura de sobres”, dijo Alejandro Navarrete, director de la UER del IFT, en alusión que este hito ocurrirá el 2 de septiembre.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones comenzó el lunes con la etapa de entrega de constancias de participación oficial y de recepción de ofertas en sobre cerrado de los interesados en explotar 40 MHz nacionales de espectro radioeléctrico para servicios complementarios satelitales a través de la licitación IFT-9 de fines comerciales.

El IFT prosigue así con un proceso para concesionar dos bloques de 20 MHz de ancho de banda y de cobertura nacional para explotarse durante 15 años.

Los segmentos de espectro en subasta en la banda de 2 GHz se encuentran en las frecuencias de los 2000-2010/2190-2200 MHz y de los 2010-2020/2180-20190 MHz, la llamada Banda S. El IFT espera allí una recaudación de 300 millones de pesos.