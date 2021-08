Con el repunte de la pobreza en México y el hecho de que solo 3 de cada 10 hogares sean beneficiados por un programa social, mientras que el presupuesto a éstos cuenta con cifra récord, obliga a que el gobierno federal dé un “golpe de timón”, por el fracaso de una estrategia basada en el uso clientelar político, pugnó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Actualmente se destinan 273,000 millones de pesos para nueve programas sociales considerados prioritarios a nivel federal, pero “es insostenible que se haga este esfuerzo económico y el resultado sea el incremento en el número de personas en pobreza”, cuestionó el sector empresarial.

“La política social debe dar un viraje para poner en el centro —no el reparto de transferencias— sino a las personas y sus necesidades. No habrá presupuesto que alcance si la apuesta es por la universalización y no por la focalización de apoyos. Y los riesgos de uso clientelar crecerán, mientras no se mejoren las reglas de operación y se apueste por la transparencia”, advirtió el dirigente patronal.

A través de su Señal Coparmex, Medina Mora dijo: “coincidimos con el gobierno actual por el bien de todos, primero los pobres. Por desgracia, hoy las cifras de Inegi y los análisis del Coneval confirman que el número de personas en condición de pobreza aumentó en los dos primeros años de la actual administración; mientras tanto, el gasto público destinado a programas sociales ha alcanzado niveles récord”.

De acuerdo con la última medición de la pobreza de Coneval, en nuestro país, del 2018 al 2020, la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%. El número de personas en pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas.

“Esto es alarmante: 3.8 millones de personas se sumaron a quienes tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas y 2.1 millones pasaron a la pobreza extrema, es decir, personas que sus ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar y no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica”, lamentó.

Por ello, la Coparmex planteó 7 puntos para mejorar la política social y su presupuesto que permita contrarrestar la pobreza. Entre ellos, considera llevar a cabo una selección objetiva de personas y hogares beneficiarios de acuerdo con su condición socioeconómica, y que su entrega de transferencias sin intermediación de servidores públicos o actores políticos.

Otro de los puntos es la coordinación interinstitucional para que los apoyos se correlacionen con la provisión de servicios educativos y de salud a los hogares más pobres. Así como la evaluación científica, con metodologías rigurosas a cargo de entidades académicas independientes.

La Coparmex planteó el aprovechamiento de experiencias exitosas como la de Prospera y reactivar programas como el de Estancias Infantiles para atender a madres trabajadoras. Y el impulso de la Empresa Social, para promover una economía con valores democráticos que además apoye el desarrollo sostenible.