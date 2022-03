La conectividad es uno de los retos (del AIFA). En la presentación (que se les mostró en días pasados) nos anunciaron que va tener conectividad por todos lados”.

Francisco Cervantes, presidente del CCE

Luego de que lo calificaran como una obra de infraestructura “hecha con calidad”, integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmaron que las vialidades para acceder al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se convertirán en un “cuello de botella” para el proyecto estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador; mientras que se desconoce la forma de cómo operará a partir de la siguiente semana.

A pocos días de que se inaugure la obra, “la conectividad es uno de los retos (del AIFA). En la presentación (que se les mostró en días pasados) nos anunciaron que va tener conectividad por todos lados”, expuso Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE.

Vicente Yáñez Solloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) expresó: “lo que sigo viendo es, si no se resuelve la distancia con vialidades modernas, de nada sirve que tengas una instalación con pistas y etcétera, no soy técnico, pero me parece que hay que resolver el tema de vialidades, si es que se resuelve el tema técnico. Si le dan certificaciones podrá operar, pero el tema terrestre es un tema”.

Integrantes del CCE fueron invitados a las instalaciones del nuevo aeropuerto, y consideraron que las instalaciones son “bonitas” y bien hechas, pero sobre la operatividad interna para participar aun se desconoce el procedimiento para que haya comercios, los transportes y la accesibilidad.

En cuanto a la calidad de las obras, “quedé sorprendido igual que mis colegas, buena calidad, se ve que está bien hecho. Puedo estar o no de acuerdo con el diseño, pero está bien construido, está grandote, pero está muy lejos”, resaltó el presidente de las cadenas comerciales en México. “Tiene unas instalaciones dignas y tamaño. Las instalaciones son de buena calidad e imagen y le ponemos buena calificación en instalaciones”, palomeó también el presidente del CCE.

A su vez, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) José Antonio Centeno Reyes, sostuvo que el AIFA es seguro y moderno, pero adolece de un mejor acceso. “Es un aeropuerto digno, moderno y seguro, pero dudo que alcance su potencial, el cual es de 20 millones de pasajeros al año. Pero su real efectividad, dependerá en la medida de que se desarrolle la infraestructura y los accesos hacia él y así lograr los objetivos de conectividad que la sociedad necesita”, abundó.

Desde principios del presente sexenio, el CCE había calificado como “desafortunada” la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad de México en Texcoco, y optar por la opción de construir instalaciones en el aeropuerto militar de Santa Lucía, debido a que el proyecto se quedaría corto respecto a lo que podría aportar a los consumidores de la Capital de México.

El próximo 21 de marzo, el gobierno federal tiene proyectado inaugurar el AIFA, pero “no hay vuelos ni información de traslados ni comerciales, aún no sabemos”, comentó Vicente Yáñez.

Aunque, desde su perspectiva, el AIFA va a servir para los vuelos de carga y ayudará mucho.

El AIFA contará con 28 plataformas y un número reducido de vuelos nacionales en su inicio de operaciones, “tendremos en la mira la operación del aeropuerto, las características que debiera tener para impulsar la competitividad del país”, acotó el IMCO.

