Mientras el 95% de las empresas cumplen con las medidas sanitarias impuestas por el Consejo Nacional de Salud; el 5% “se resiste” a cerrar sus operaciones, informó este lunes la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Al presentar el reporte de “Quién es quién en el cumplimiento de las medidas sanitarias”, expuso que el porcentaje de empresas que no querían cerrar sus operaciones ha venido disminuyendo; “en las actividades económicas en donde se concentra ese 5% que no quiere cerrar vemos cambios, al principio era la maquila y las automotrices eran los que se resistían, pero ahora tienen un mayor cumplimiento”.

Ahora entre el 26% de quienes, a pesar de las inspecciones no quieren cerrar sus operaciones, está la venta de automóviles, por ello, Alcalde Luján dijo a las diferentes marcas de automóviles que “la venta de autos no está considerada como actividad esencial”; en el caso de las tiendas departamentales, dijo hay algunos avances y compromisos por las diferentes tiendas de cerrar, salvo las que tienen actividades de servicios financieros.

Asimismo, dijo que el caso de comercio de productos no esenciales 19% se niega a cerrar; “así diferentes porcentajes, pero es notorio que la industria maderera y textil ya hay mayor nivel de cumplimiento”, dijo desde Palacio Nacional.

Alcalde Luján destacó que también se ha dado un cambio en los municipios que tienen alto número de contagios de Covid-19, quienes han acatado las invitaciones para no abrir sus lugares de trabajo; ahi bajo a 21 por ciento.

“En esta semana se logró que las tiendas Elektra se cierren, esto fue una decisión de los directivos de la empresa, me mandaron un escrito dando a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado, ellos tienen su concepción de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia, son críticos, pero ejerciendo su derecho a disentir es parte de la democracia y decidieron hacer caso y cerrar sus tiendas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su hasbitual conferencia matutina.

Entre las empresas que no han cumplido se encuentra: Benotto, una fábrica en la Ciudad de México; no sólo continuaban con las labores e incluso se negaron a que se realizara la inspección; algunos de los trabajadores mencionaron que habían sido escondidos, “hacemos un llamado a no poner en riesgo a los trabajadores”, dijo Alcalde Luján.

Otro caso es el de Autouno en Guerrero, Chilpancingo; otro caso es el de OfficeMax, no todas las tiendas, pero sí algunas en Guadalajara y Morelia; en Mexicali la empresa Bloquera Moderna, que fabrica de productos a base de arcilla con más de 100 trabajadores se niega al cierre.

“Ya estamos en un cumplimiento mayor, pero esperamos que la próxima semana todas las empresas hayan cumplido”, sostuvo la titular del Trabajo.