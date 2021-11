“Queremos trato justo con las extranjeras y las chinas” en materia de comercio, pugnó José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), al respaldar la iniciativa que promueve la Secretaría de Economía para reformar el Código de Comercio.

El líder de los industriales de México informó que existe el compromiso de la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, para que se defina la agenda que fortalezca al mercado interno, frente a las adversidades del exterior, la cual deberá quedar concluida antes de que termine el año 2021.

“Estamos pidiendo políticas que nos ayuden en el mercado interno en el sentido de que nos den el mismo trato, las grandes cadenas comercializadoras como se los dan a los chinos y a los extranjeros, no les hacen devoluciones ni aplican descuentos, queremos un trato justo en el tema de comercio exterior y eso es lo que estamos peleando”, sostuvo el presidente de Concamin a El Economista.

Durante su comparecencia en el Congreso, la secretaria Clouthier presentó la iniciativa para obligar a las grandes cadenas comerciales que paguen a los industriales en un plazo máximo de 20 días, como lo hacen con el resto de sus proveedores internacionales.

“En relación con el tema de mipymes, un último punto que quiero anunciar es que hoy ponemos a su disposición una propuesta de reforma al Código de Comercio para que la hagan suya. Cuyo propósito es garantizar el pago oportuno a las mipymes. Esta propuesta plantea que las grandes cadenas comerciales paguen a sus pequeños proveedores en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la emisión de la factura”, dijo Clouthier a los diputados.

Al sector impactado por el pago lo representa la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

En este contexto, José Abugaber dijo que “es preciso no olvidar que nuestra industria es parte importante de las cadenas globales de proveeduría, por lo que es fundamental cuidar que no se pierdan inversiones en México que se deben a consideraciones estratégicas de mercado, y no necesariamente a la demanda nacional”, dijo el dirigente de la industria nacional.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx