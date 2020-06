Con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se observan grandes oportunidades para atraer 20,000 millones de dólares de inversión a Norteamérica; sin embargo, también se encienden las alertas del retorno de posibles medidas proteccionistas de los estadounidenses, sostuvo Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

De acuerdo con el Cuarto de Junto instalado en Washington, por parte de los despachos de comercio exterior del sector privado, “se enfilan casos (de controversia contra México) por allá, una vez entrando en vigor el T-MEC. No tengo precisión de sectores en particular, no es por la vía de mecanismo rápido sino en la parte del mecanismo general, de cuestión laboral y medio ambiental, donde hay denuncias de trabajo infantil y forzado hacia el sector agroalimentario que ya estamos defendiendo y documentando que no es cierto”, comentó el empresario del sector cárnico.

En videoconferencia en el marco del octavo informe Covid Industrial Concamin, el integrante del Cuarto de Junto de la IP en las negociaciones comerciales internacionales informó que de la mano del gobierno federal (Secretaría del Trabajo y la de Economía), el sector privado trabajan en una medicina preventiva para evitar que esas quejas nos lleven a paneles de solución de controversias que además de aplicar sanciones económicas, origine el freno de exportaciones.

“Vamos a estar en el ojo del huracán, ya hemos visto el interés de Estados Unidos para usar este mecanismo para, de una forma proteccionista, por lo que debemos estar al tanto sector privado y gobierno el que se identifique de que estamos cumpliendo”, estableció.