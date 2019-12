Con una inversión de más de 130 millones de dólares en donaciones de software y servicios en la nube beneficiando alrededor de 10,000 Organizaciones de la Sociedad Civil, Microsoft refrenda su compromiso por hacer una sociedad más inclusiva, garantizando que las organizaciones sin fines de lucro puedan acceder a programas de desarrollo de habilidades digitales y herramientas de accesibilidad que les permitan a las personas, comunidades y organizaciones tener acceso a la transformación digital y a lograr un mayor impacto en la sociedad.

“Desde Microsoft Filantropía, uno de nuestros programas es la donación de tecnología a OSC, para optimizar sus procesos y no se queden atrás en el uso de ésta, que las ayude a ser más eficientes, eficaces y transparentes, sobre todo en la procuración de fondos”, explicó Lupina Loperena, líder de Filantropía en Microsoft México.

Las donaciones de tecnología que refiere la líder de la compañía incluyen programas y licencias como Office 365 y el programa en la nube llamado Azure, y las organizaciones también pueden hacer desarrollos de inteligencia artificial con el objetivo de fortalecer a estas organizaciones que atienden a los grupos más vulnerables.

Uno de los casos de éxito de la empresa que se ha llevado a cabo es con Casa de la Amistad: “Trabajamos programas, desde administrativos, hasta de inteligencia artificial donde pueden hacer análisis y ayudar a niños con mejores resultados; derivado de ello, es que tienen una tasa mayor de sobrevida que el resto de la media nacional. A través del tiempo, con ellos hemos tenido una transformación digital escalonada y creo que hoy es un ejemplo para el resto de las organizaciones de como sí se puede adoptar una transformación tecnológica”, declaró Lupina Loperena.

De acuerdo con Baltazar Madrid, director de Casa de la Amistad, algunos indicadores relacionados con la incorporación de la tecnología de Microsoft tienen que ver con el número de niños que apoyan, pues hace 10 años apoyaban alrededor de 300 niños y actualmente son más de 1,300 mensuales, por otro lado, el crecimiento del staff ha sido muy marginal respecto al crecimiento en términos de operación de la institución, la procuración de fondos creció más de tres veces en 10 años con la incorporación de tecnología, que viene acompañada de una capacidad para contactar a más donantes, para rendir cuentas, no sólo a autoridades que son más exigentes en transparencia, sino también a donantes cada vez más sofisticados.

“Tenemos como propósito fundamental contribuir a elevar la sobrevida de miles de jóvenes con cáncer de escasos recursos en México y apoyamos la causa a través de cuatro programas: mejorar la detección oportuna a través de una difusión extensa de signos y síntomas; proporcionar medicamentos y apoyos para que la atención sea lo más inmediata posible, lo hacemos en 25 hospitales del sector salud en la República Mexicana y ocho hospitales en la CDMX; apoyamos a médicos y enfermeras del área oncológica para que tengan mejores competencias y capacidades actualizadas; y apoyamos a la familia y paciente para que tengan un apego a su tratamiento y continúen de una manera dedicada hasta el final del mismo”, declaró Baltazar Madrid.

Retos

De acuerdo con Lupina Loperena, el reto de Microsoft es seguir innovando, que las OSC sepan que no es imposible y que no se necesitan millones de pesos para realizar una transformación digital en la que hay un apoyo fuerte, seguro y robusto como Microsoft para que puedan hacer una transformación digital; “también implica que cambien su cultura y perderle el miedo a la tecnología, al yo no voy a poder, cada organización pequeña puede empezar a tener, en proporción, las mismas oportunidades de que la tecnología les ayude a seguir adelante, a lograr sus objetivos. Para nosotros en Microsoft el reto es que las empresas den el siguiente paso hacia la inteligencia artificial y las aplicaciones, que las organizaciones siempre suban un escalón más en desarrollo y transformación digital”, destacó.

El trabajo que realiza Microsoft desde el 2017 ha ido de la mano de Alianza Corp. “El caso de Casa de la Amistad es especial por los grandes logros donde ha sido fundamental el apoyo de Microsoft, algo que nos ha ayudado es que cuando una organización entiende que la tecnología debe ser parte de la estrategia fundamental de una organización sin fines de lucro, se vuelve un brazo fuertísimo para poder llegar a su visión y tener grandes resultados que sin duda hacen que Casa tenga todo un proceso digitalizado y esté transformando digitalmente ya con inteligencia artificial e indicadores muy claros, pues queda claro que lo que no se mide, no se puede mejorar y Casa de la Amistad ha demostrado que eso es fundamental”, destacó Oliver Keller, director general de Alianza Corp.

Clave

La líder de Filantropía en Microsoft México hace énfasis en que las alianzas y el trabajo en equipo han sido el factor más importante para el éxito de las acciones en la empresa tecnológica, “tener una OSC valiente que se atreva a dar el paso para progresar y hacer las cosas de manera diferente, tener un partner como Alianza Corp, que es coach de tecnología y tener a Microsoft Filantropía haciendo la donación que necesiten para esta transformación digital ha sido la clave para continuar con nuestros retos”.

