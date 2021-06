El Sindicato “Miguel Trujillo López” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que mantiene el contrato colectivo de trabajo con la armadora General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, busca frenar la votación de los trabajadores para legitimar su contrato, al interponer -en los próximos días- un recurso de amparo en contra de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con trabajadores, el Sindicato que encabeza el secretario general sustituto de la CTM, Tereso Medina, ha argumentado que la autoridad laboral no puede imponer una fecha para que se lleve a cabo la votación de los trabajadores.

Cabe recordar que la autoridad laboral calificó el proceso del pasado mes de abril como lleno de “irregularidades que fueron determinantes para el desarrollo de la consulta” y lo declaró nulo, llamando a la organización sindical a reponer el procedimiento en 30 días, hecho que no ocurrió.

Sin embargo, el sindicato no ha realizado ninguna notificación a los trabajadores respecto al nuevo proceso, lo cual no sólo preocupa a los más de 6,400 trabajadores, sino a los agregados laborales de Estados Unidos y Canadá, quienes han cuestionado el hecho de que no haya manera para que se cumpla con dicho procedimiento y la autoridad laboral tampoco se haya pronunciado.

Cabe recordar que Estados Unidos señaló estos hechos como una posible denegación de derechos laborales, por lo que se emitió una queja en contra de México para que se investigue el suceso bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC.

El gobierno mexicano y estadounidense tienen a partir del 12 de mayo, 55 días para evitar la conformación de un panel de solución de diferencias, tiempo durante el cual México puede proponer medidas reparatorias.

En caso de que esto no suceda, el panel tendrá hasta cuatro meses para resolver, siendo la sanción extrema para la planta de GM el bloqueo de sus exportaciones.

