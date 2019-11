El gigante grupo brasileño de viajes CVC completó la compra de Almundo, la segunda agencia de Argentina, por unos 77 millones de dólares, al español Grupo Iberostar, accionista mayoritario desde el 2011. Así, cerró su tercera compra local, tras adquirir en el 2018 Bibam Group (Biblos y Avantrip, tercera en el sector) y a la mayorista rosarina Ola Transatlántica. De este modo, CVC comparte hoy el liderazgo del mercado local con Despegar, cada una con 17 por ciento. En América latina, CVC lidera por valor de mercado, pero con volumen de ventas similar.

Juan Pablo Lafosse, director general de Almundo, seguirá al frente de la agencia, y reportará a Luiz Fernando Fogaça, presidente del grupo CVC. Lafosse creó esta misma empresa en 1992, bajo el nombre de Asatej; la controló hasta su venta en el 2002 y luego, en el 2013, Iberostar (su dueño) lo convocó para que fuera su CEO. En el 2014, Asatej pasó a llamarse Almundo.

En entrevista a El Cronista, Lafosse aclaró que Almundo continuará operando como marca separada de Bibam, Ola y de otras controladas por CVC en Brasil. Sin embargo, habrá sinergias entre las empresas del grupo. “El proceso de consolidación se fue dando en todos los mercados; en la Argentina, recién sobre todo desde el 2018. Pero aún hay muchas oportunidades para crecer”, aclaró Lafosse, teniendo en cuenta que, pese a la creciente concentración, los dos líderes (CVC y Despegar) reúnen, juntos, 34% del mercado local.

Con la compra, el grupo brasileño gana tecnología, know how digital y peso en la región. “Hay una enorme complementariedad entre las compañías. Con CVC, Almundo logra escala, gran capacidad de compra, mejores márgenes. Pero Almundo también tiene activos importantes, como la tecnología y su fuerte cultura digital, muy valoradas por CVC, que es más tradicional, con fuerte presencia offline, con 1,400 tiendas. Desarrollamos una plataforma de punta a punta, no sólo en el canal digital, sino en el físico, asistido por vendedores, y en el bank office. Ahora se debate qué utilizar de nuestra plataforma en las otras empresas del grupo”.

En el 2018, Almundo vendió viajes por 428 millones de dólares, con un margen de 60 millones de dólares, por debajo (como el mercado) del 2017. “Es difícil proyectar para el 2020; no será un buen año, pero el 2018 fue tan bajo que no sería peor, similar o apenas por debajo. Dependerá mucho de las políticas económicas del nuevo gobierno, si apuesta a impulsar el consumo”, explicó.

Almundo opera con el modelo omnicanal en el país y México, con 92 y tres locales, respectivamente, call center, canal web y app. En Brasil y Colombia, lo hace online.