¿Cómo elegir el hosting adecuado para tu sitio?

Para empezar, es necesario hacer un breve repaso sobre el hosting. Se trata de un servicio de almacenamiento web que, tal como describe el nombre, aloja las páginas para que luego estén disponibles en el plano online. En palabras un poco más básicas, es un servicio que guarda tu sitio web y lo pone a disposición de aquellos que quieran ingresar a él a través de internet.

La importancia del hosting está relacionada con este último punto: es el medio que posibilita el acceso de los usuarios. Si este servicio falla o no es adecuado, la experiencia de los navegantes puede ser negativa.

Entendemos que existe mucha presión sobre la elección de un hosting adecuado. La clave es el conocimiento. A continuación, te damos 6 tips para que tengas en cuenta.

#1 Estudia los tipos de hosting para saber cuál es el que necesitas

Al principio, es confuso entender que no todos los hostings son iguales. Así como en el resto de los servicios, existen diferentes tipos que tienen características y costos distintos.

Hay cuatro fundamentales: dedicado, compartido, VPS y cloud hosting. Las diferencias de tecnología más importantes están relacionadas con el tipo de servidor que utilizan (físico o virtual) y la privacidad del mismo (si otros usuarios pueden utilizarlo o es individual). Entender las características es importante para poder elegir bien.

#2 Analiza la plataforma donde creaste tu sitio web e investiga si hay un plan especial

Existen plataformas creadoras de sitios web que, por sus características y popularidad, poseen servicios particulares dentro de los distintos proveedores de alojamiento web. Por ejemplo, es muy común encontrar un hosting para WordPress dentro de los mejores proveedores de almacenamiento web dado que este es uno de los CMS más importantes que hay en el mundo.

Si utilizas algún CMS de relevancia, no dudes en optar por estos planes. Suelen estar adaptados específicamente para las necesidades de cada plataforma.

#3 Si tienes algo de historia, indaga sobre el tráfico que recibe tu sitio web

Conocer cuál es el ancho de banda que necesitas es un poco complicado. Básicamente, esta característica está basada en la cantidad de tráfico que recibe tu sitio web. Si es una web nueva, es complicado definir cuál es el tráfico esperado. Pero, si tu sitio tiene historia, puedes realizar un cálculo que te acerque y, de esta forma, elegir un plan más adecuado.

En cuanto al espacio en el disco, tiene que ver con el tamaño de la web. Responde a la pregunta ¿cuánto pesa? Ten en cuenta en este punto que quizás necesites alojar archivos extras a tu sitio.

#4 Desarrolla los objetivos de tu proyecto para determinar tus necesidades futuras

Este es un punto que no muchos tienen en cuenta y es realmente relevante para las decisiones que debes tomar. Conocer cuáles son los objetivos de tu proyecto es fundamental para saber qué va a necesitar tu web en el futuro. Esto se relaciona directamente con el ancho de banda y el espacio en el disco. Si no sabes qué te deparará el destino, te recomendamos que optes por un servicio que tenga bastante flexibilidad en caso de cambios.

#5 Tus conocimientos importan: revisa cuál es la complejidad de uso del servicio que ofrece el proveedor

La mayoría de los servicios de hosting están creados para usuarios como tú y yo, que saben algo al respecto, pero no son desarrolladores con conocimientos de código. Sin embargo, existen algunos que son un poco más complejos y que, por lo tanto, no cualquiera puede utilizar.

Antes de contratar el servicio, investiga a fondo cómo es la instalación de este y cuál es la complejidad de manejo. Por lo general, cuentan con cPanel, que es mucho más fácil de utilizar.

#6 Busca información sobre el soporte técnico y la experiencia de los usuarios

Esto no sólo deberías aplicarlo ahora que estás buscando un hosting, si no que deberías aplicarlo para todos los servicios que vayas a contratar (sean digitales o no). Investigar sobre el soporte técnico debería estar dentro de las reglas básicas de adquisición.

El mundo digital es complejo y requiere flexibilidad. En muchas ocasiones te puedes encontrar con problemas que no podrás solucionar fácilmente, debido a su complejidad. Es por esto que tener un servicio técnico de ayuda es necesario.

A la vez, investiga la experiencia que otros usuarios han tenido con el soporte de ayuda. Si existe, pero no resuelve problemas, entonces no es útil.

Estos son los puntos que consideramos más importantes para la elección de un servicio de alojamiento web adecuado, pero existen muchos puntos más que puedes tener en cuenta. Para quitar un poco de presión a la decisión, recuerda que todo puede cambiarse en internet. Si fallas, siempre hay otro intento.