La creación del Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos, que será un desconcentrado de la Secretaría de Energía encargado de gestionar el transporte de combustibles en el país, se realizará en fast track, luego de que fue aceptada la exención de análisis de impacto regulatorio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y a pesar de la incertidumbre que ha generado en algunas industrias, como la del gas licuado de petróleo (LP).

El pasado 17 de enero, la Conamer publicó en su portal electrónico para consulta pública el anteproyecto de decreto del Ejecutivo por el que se crea este nuevo organismo con autonomía técnica, operativa y de gestión, perteneciente a la Secretaría de Energía. Tras su publicación, la coordinación general de la Conamer admitió la exención de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) —ya que se consideró que no generará costos adicionales a los regulados— con lo que la Secretaría de Energía está habilitada para continuar con las gestiones ante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y puede publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de creación del centro en cualquier momento. Ello, a pesar de que la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (ADG) solicitó que “por la importancia y trascendencia que tiene esta regulación en nuestra industria, se consideren los plazos no menores a 20 días con fundamento en el artículo 73 de la Ley General de Mejora Regulatoria, para que la Comisión emita su dictamen total con efectos de no final”, según como pidió Luis Landeros, presidente de la ADG, a través de la Conamer.

Por su parte, Carlos Serrano Farrera, presidente de la Asociación Mexicana de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), también pidió que se agoten los tiempos de consulta, por las implicaciones que esta regulación traerá a la industria del gas LP, según consideran.

“Consideramos que este producto regulatorio contiene profundas implicaciones legales que afectan considerablemente las actividades en materia de gas LP que pretende regular, por lo anterior y con el propósito de darle transparencia al proceso de regulación en el que se está inmerso, solicitamos de la manera más atenta se agoten los plazos máximos para la emisión del dictamen total final correspondiente, a fin de que la dependencia responsable atienda los comentarios de nuestro sector”, explicó.

Mermará atribuciones

Y es que según Ramsés Pech, analista del sector energético en Caraiva y Asociados, al plantearse como objeto del centro el establecer, implementar y en su caso ejecutar las estrategias y acciones de fomento para la realización de las actividades de distribución, transporte y almacenamiento de petrolíferos y otros servicios relacionados, este nuevo centro se convertirá en una especie de Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) que gestiona los ductos de transporte y celebra contratos para prestación de capacidad en materia de gas natural, pero dedicado al resto de los petrolíferos del país, que incluyen el gas LP.

Así, el Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos tomará atribuciones tanto de la Pemex Logística, como de la ASEA y de la CRE, al coordinar, supervisar, dirigir y ejecutar estrategias operativas y de logística para la prestación de los servicios relacionados con su objeto y de implementar y supervisar sistemas de medición de flujo, calidad y control automatizado que se requieran, así como vigilar y evaluar el desempeño en la administración y operación de los almacenes y control de inventarios, según el decreto. Con ello, “la CRE pierde mucha competencia en el sector de petrolíferos”, indicó Marcial Díaz, experto en energía de Lexoil Consultores.

Asea multa a Pemex

La ASEA impuso medidas compensatorias en materia forestal y de impacto ambiental a Pemex, la cual ha sido sancionada por más de 13 millones de pesos, por el desmonte ilegal de vegetación en Dos Bocas, Tabasco, donde pretende construirse la nueva refinería del país.

[email protected]