Grupo Diniz frenará la expansión de Recórcholis para prestarle atención a su nuevo proyecto Kataplum, su primer centro de diversiones que estará ubicado en la azotea del Centro Comercial Las Antenas, Iztapalapa, Ciudad de México

“Recórcholis va a seguir creciendo como lo ha venido haciendo, el año pasado abrimos siete nuevas sucursales, este año únicamente tres, debido a que no es nada más un tema económico hacer un parque, también es operativo y administrativo. No queremos seguir creciendo sin sentido y descuidar la creación del nuevo proyecto, hasta hoy nada más tenemos en mente Kataplum, puede ser un componente muy importante para la compañía en el mediano y largo plazo, puede llegar a representar el 50% de los ingresos que hoy tiene Recórcholis”, comentó Antonio Quevedo Diniz, presidente ejecutivo Grupo Diniz.

Kataplum iniciará operaciones para el verano 2018, el ingreso tendrá un costo de 20 pesos más las atracciones y alimento; contará con tres teatros al aire libre, 31 juegos desde montaña rusa hasta go karts, y falta la inversión de las cadenas de comida y cafeterías, un estimado de 150 millones de pesos.

En días pasados se informó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que el proyecto se realizó entre Diniz y Fibra Danhos, con una inversión de 550 millones de pesos por parte del Grupo operador de Recórcholis y créditos bancarios.

“Este es el primer parque que estamos haciendo, estamos en pláticas con otra cadena de centros comerciales, te puedo decir que las pláticas están ya muy avanzadas, no va a ser en la Ciudad de México, es en provincia. Sí tenemos en mente seguir abriendo parques como este, el entretenimiento se ha vuelto una parte esencial para el éxito de los centros comerciales”, dijo Quevedo Diniz.

¡Recórcholis!, sintió baja

De las tres nuevas unidades de Recórcholis que comentó Quevedo, una es ampliación, la unidad de Acoxpa, las otras dos estarán en Cuernavaca y el centro comercial Las Antenas. En los planes de 2018 también está una pista de hielo en Vía Vallejo (Ciudad de México), además del programa de remodelaciones de sucursales, que contempla hasta 10 unidades anuales, para todo ello invertirá 200 millones de pesos.

“El consumo en Recórcholis en 2015 y 2016 fue excelente, y el 2017 no fue malo, pero no fue igual, sí sentimos desaceleración sobre todo al final, leve; cuando te acostumbras a crecer todos los años, el año que no creces lo que quieres, te duele un poco”, expresó Diniz.

Actualmente hay en operación 52 unidades de Recórcholis, con una tasa de crecimiento en ventas del 23.16% anual, - hasta 2016-.

empresas@eleconomista.mx