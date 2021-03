La cementera mexicana Cemex dijo el lunes que espera reactivar una de sus líneas de producción en una planta en República Dominicana, lo que implicaría un aumento de un 33% de su capacidad de producción en el país.

Cemex dijo en un comunicado que espera reactivar la línea uno de la planta de San Pedro de Macorís durante el último trimestre de 2021, con la finalidad de poder aumentar su capacidad activa de producción de clínker, ingrediente con el que se fabrica el cemento, en más de 500,000 toneladas métricas al año.

En febrero pasado, la cementera adquirió los activos de Beck Readymix Concrete Co. LTD., un negocio de concreto en San Antonio, Texas. La adquisición incluyó tres plantas de concreto y una planta portátil para dar servicio al área metropolitana de San Antonio y sus alrededores, pero no reveló el monto de la operación. Estados Unidos es el mayor mercado de la compañía.

Cemex ha proyectado que durante 2021 tendrá un aumento en su EBITDA e inversiones en activo fijo, después de reportar un sólido desempeño en el cuarto trimestre que impulsó sus acciones en el mercado local.