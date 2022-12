Casa Siete Leguas: tequilera familiar, mexicana y artesanal cumple 70 años de historia

El tequila es una de las bebidas con mayor tradición en México y representa por excelencia al país en el mundo. Sus orígenes datan de Jalisco, donde se asientan diversas fábricas productoras de la bebida, que conforman una gran fuerza que impulsa la economía mexicana y para muestra las cifras: durante 2021, la industria tequilera de Jalisco generó exportaciones por 2,520 millones de dólares.

Entre esas opciones diversas y tradicionales que aportan al país, se ubica una de las casas más importantes: Casa Siete Leguas. Durante 2022, cumple 70 años de historia y esto se ve reflejado en su producción y crecimiento a lo largo de los años, ya que no cualquier empresa logra cruzar la barrera de siete décadas en funcionamiento.

Para alcanzar este logro, la compañía siempre ha mantenido la tradición como uno de sus principales pilares, desde la fundación de Siete Leguas en 1952, cuando don Ignacio González Vargas inició el negocio, pasando por su esposa –quien tomó las riendas en los años treinta– hasta llegar a su hijo, Fernando González de Anda, actual director general de Tequila Siete Leguas, y quien se incorporó a la compañía en 1979.

Branded Content

A cuarenta años de dirigir la empresa, Siete Leguas continúa manteniendo sus procesos e identidad, siendo el nombre de la empresa una bandera inamovible que hace referencia a la yegua favorita de Pancho Villa, la “Siete Leguas”, llevando al logotipo la imagen de este equino.

En cuanto a la producción, uno de sus mayores diferenciadores en la oferta de los productos es el proceso artesanal de calidad, que va desde la jima hasta el producto final.

Branded Content

“Desde la selección del agave, la parte de la cocción, que es en hornos de mampostería, molienda que lo hacemos en tahona –molino de piedra– de tracción animal, la destilación viene en pequeños alambiques de cobre, que es muy importante. Sobre todo aquí el tema de la fermentación, la fermentación natural nativa de nuestra cepa que está impregnada en nuestras áreas de trabajo, entonces es un producto totalmente artesanal”, explicó González de Anda.

El preferido de los consumidores

De ahí que un segmento de consumo inesperado, sea uno de los más importantes para la compañía, ya que el valor de ser un producto totalmente artesanal, lo ha llevado a colocarse en la preferencia de los consumidores jóvenes, quienes consumen específicamente el tequila blanco de la marca, ya que Siete Leguas ofrece cuatro clases: tequila blanco, reposado, añejo y extra añejo.

Branded Content

En la industria existen cuatro tipos de tequila conocidos, justamente los que maneja la marca: reposado, joven, blanco y añejo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante 2021 México produjo 277 millones de litros de tequila, de los cuales 153 millones fueron de tipo blanco, 75.7 reposado, 27.7 joven y 20.8 millones de litros del tipo añejo.

Branded Content

“Aquí manejamos cuatro clases de tequila: blanco, reposado, añejo y extra añejo, son las cuatro clases que hay en la norma. Nuestro tequila blanco es la carta fuerte de la marca, además del reposado, el añejo y el extra añejo, que son productos de alta calidad con perfiles muy únicos donde el ADN de la marca está presente desde el blanco hasta el extra añejo, el consumidor sabe que es Siete Leguas”, explicó González de Anda.

De hecho, Siete Leguas cumple 70 años, adaptándose al gusto de los consumidores y sin perder calidad y tradición. Las generaciones nuevas lo mantienen en su preferencia y en general tienen una oferta amplia para todas las generaciones.

Branded Content

“Ha cambiado el perfil del gusto del consumidor quizás por tequilas, un poco más suaves. Pero si a mí me hubieran preguntado hace 25 años, Siete Leguas lo va a consumir el joven contemporáneo quizás hubiera dicho no, (me llevé) una grata sorpresa ver que Siete Leguas blanco por mucho ha sido el tequila de muchos jóvenes de generaciones nuevas que están experimentado en tequila. Ha sido muy gratificante ver que el joven está interesado en mantener y conocer lo que es un auténtico tequila artesanal”, ahondó el director de la compañía.

El proceso artesanal

La compañía mantiene los procesos a pesar de los costos que implica: “En los últimos años el desafío ha sido el encarecimiento de la materia prima. Al final del día el consumidor es el que está pagando el precio, pero también la filosofía de mantener un producto con estos estándares de calidad, el proceso artesanal es un reto, es un reto que en estos tiempos el consumidor debe valorar mucho, el esfuerzo que hace una casa tequilera como Siete Leguas para mantener la calidad del producto”, externó.

Branded Content

De México para el mundo

La empresa es digna representante del país a nivel internacional, ya que además exporta a Estados Unidos aproximadamente el 28 por ciento de su producción.

“Estamos exportando a Estados Unidos, ahorita nuestro porcentaje para los Estados Unidos ronda el 27, 28 por ciento, lo demás se queda en México, el Siete Leguas es una marca muy local si podemos llamarlo así, el occidente del país, algo en Guanajuato, el Bajío, Aguascalientes. Sí lo encontramos en Tijuana, en el Norte, pero son muy pocos lugares donde pueden acceder a tener Siete Leguas o en nuestros volúmenes de producción que son limitados”, dijo González de Anda.

La buena noticia es que para quienes saben apreciar el tequila artesanal de calidad hay una posibilidad de que en un futuro cercano llegue hasta Europa.

Branded Content

“Acabamos de inaugurar una planta que mantiene los procesos artesanales, va a ser mayor volumen, y vamos a empezar a buscar nichos de mercado en Europa, sobre todo Europa, donde podamos mandar nuestro producto, pero sí para un nicho específicamente de conocedores por el perfil de nuestro producto”, adelantó.

Branded Content

70 años de calidad y tradición

La calidad y tradición preceden a la marca y es por ello que las cifras los favorecen y los han mantenido durante 70 años en la industria, por lo que celebra con sus consumidores este momento especial con un producto de edición limitada para verdaderos conocedores del tequila, denominado Tequila Siete Décadas.

“La celebración de las Siete Décadas viene con un producto hecho con agaves muy especiales, porque es un agave criollo, se le llama criollo silvestre de cerro, es un agave azul pero que se crio en el cerro, con una maduración de ocho años. Se produjo en la planta donde nació mi padre, con una graduación alcohólica que es de 42 grados remembrando lo que se hizo en el primer lote de tequila Siete Leguas en el ´52, es un tequila que tiene un perfil muy especial, producido en tahona, 100% en tahona, que le da unas notas muy frutales, dulces, es algo especial, siendo un blanco es un blanco muy especial, compartió.

Branded Content

Se van a producir 70 mil botellas, de las cuales, 40 mil se asignaron al mercado nacional, y 30 mil a los Estados Unidos, cuya adquisición está limitada a 1 botella por pedido, además de que el proceso de elaboración está disponible en el sitio de Siete Leguas. También está abierta la invitación para quienes deseen conocer una tequilera.

"Están cordialmente invitados a que conozcan Casa Siete Leguas, es una experiencia que creo que no se arrepentirán de ver la manera como elaboramos tequila Siete Leguas. Yo creo que a muchos cuando han venido se van con un gran sabor de boca de ver el proceso que hemos mantenido celosamente. Próximamente estaremos abiertos al público pero aún así, en nuestras redes sociales tú puedes hacer una cita y con mucho gusto se le recibe a la gente que tenga el interés de venir a conocer, previa cita, se agenda y estamos abiertos a recibirlos”, finalizó.

Branded Content

Las redes sociales de Siete Leguas son: