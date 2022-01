Los medios públicos tendrían en 2022 un año más sosegado después de las limitaciones de presupuesto, conflictos con sindicatos y pérdidas de contenidos que han venido ocurriendo desde que inició la actual administración federal, en los últimos días del 2018.

Así sería al menos para los medios públicos de Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), que en 2022 podrían sumar coberturas y audiencias con la explotación de frecuencias en localidades donde antes no radiaban o donde su presencia era acotada.

Lo anterior deriva, para el caso de Canal Once, de una autorización concedida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que esa televisora expanda su cobertura por un tercio más del territorio nacional con la próxima explotación de 30 canales de televisión por todo México, muy contrario a hace cinco años cuando el Canal Once y más recientemente el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) tuvieron que devolver frecuencias por complicaciones financieras de operación o porque dichas señales no hacían entonces sentido a sus planes de expansión.

De concretarse el encendido de esos nuevos canales en el corto y mediano plazos, el Canal Once estaría agregando una cobertura poblacional de 14.9 millones de personas a su audiencia potencial, de acuerdo con documentos del IFT.

Varias de esas estaciones iniciarán su vigencia a partir del 1 de enero del 2022 y hasta el año 2037, un tiempo para el que Canal Once ha prometido que surtirá de contenidos de calidad para las audiencias.

Una de las maneras con las que Canal Once llegará a nuevas poblaciones será en alianza con el SPR, sea en uso compartido de infraestructura o espectro; una combinación y suma de recursos que apoyará a estos medios públicos —el SPR transmite el Canal 14— a llegar más pronto a un mayor número de televidentes. Ambos canales estarían conjuntando a la fecha casi un centenar de frecuencias y la cobertura de ellas que significa por todo el país.

Estas son las poblaciones donde Canal Once pronto operará una señal propia:

Acapulco Aguascalientes Celaya Ciudad Obregón Coatzacoalcos Colima Cuernavaca Culiacán Guamúchil-Guasave Hermosillo Jocotitlán Juárez La Paz Mazatlán Oaxaca Orizaba-Córdoba Puebla Reynosa Saltillo San Luis Potosí Tampico Tapachula Tehuacán Tepic Tijuana Tuxtla Gutiérrez Uruapan Valle de Bravo Xalapa Zacatecas

Imer quiere crecer como nunca antes

El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), dirigido por una experta en medios públicos y derechos de audiencias, busca un crecimiento de cobertura como no ha tenido nunca en su historia y con la mayoría de sus emisoras asentadas en la Ciudad de México, donde se posiciona como el principal grupo de radio pública.

Este medio público cuenta con 19 estaciones y siete de ellas radiando sobre la capital del país. El resto se ubican en estados como Chiapas, Yucatán, Sonora y Chihuahua, pero el Imer quiere expandirse sobre otras entidades a donde no tiene presencia o donde ésta es muy limitada.

Por eso ha realizado peticiones formales al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que se le autorice la entrega de 14 nuevas señales en distintas plazas de la República, de acuerdo con En Frecuencia. De lograrlo, el Imer prácticamente duplicaría su cobertura territorial.

El Imer ha llegado a acumular una audiencia anual de hasta 6 millones de radioescuchas y un share del 4% en la capital, datos que muy pocas emisoras privadas logran en la Ciudad de México.

Para llegar a esas localidades, el Imer bien podría construir infraestructura propia, rentar de terceras empresas, como otros medios públicos o ver la posibilidad de acceder a la infraestructura pasiva de las empresas que son consideradas agente económico preponderante de radiodifusión.

Si el IFT valida la petición, estas son las nuevas poblaciones donde a mediano plazo transmitiría el Imer:

Acapulco Campeche Chetumal Ciudad Obregón Coatzacoalcos Culiacán Durango Hermosillo La Paz Los Mochis San Cristóbal de las Casas Tampico Tepic Torreón-Gómez Palacio.

kg