El gobierno de Canadá propuso que se definan “industrias esenciales” en el marco del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con un reporte que emitió este lunes la Secretaría de Economía.

La propuesta surge luego de que el 29 de abril de 2020, Martha Bárcena, entonces embajadora de México en Estados Unidos, cuestionó que el gobierno estadounidense no coordinó la determinación de sectores productivos estratégicos con México y Canadá ante la pandemia de Covid-19.

“Y vimos cuando, de repente, ambos países (Estados Unidos y México) cerramos nuestras economías de manera bastante repentina en marzo, que surgieron muchos problemas, porque nuestras definiciones de industrias esenciales no estaban alineadas y no teníamos, y aún no lo tenemos, un mecanismo formal o institucionalizado para tratar de resolver estos desafíos y mantener abierto el comercio”, coincidió también el entonces embajador de Estados Unidos para México, Christopher Landau.

Ahora, el director general para América del Norte del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, Eric Walsh, expuso que el Comité de Competitividad del T-MEC podría contribuir a hacer que los beneficios de este tratado comercial incluyan empresarios de grupos subrepresentados como mujeres y pueblos indígenas.

“Además, consideró que el Comité podría abordar la competitividad en áreas como la de energías renovables, cadenas de suministro y encontrar definiciones comunes de industrias esenciales para asegurar que la región esté mejor preparada para afrontar los desafíos que podrían surgir en el futuro”, indicó el reporte de la Secretaría de Economía.

Walsh reiteró que el mecanismo debe ser complementario a otros esfuerzos de colaboración existentes en la región como la “hoja de ruta” acordada en la reciente edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte.

Los posicionamientos de Walsh se fijaron en el marco de la primera reunión presencial del Comité de Competitividad del T-MEC, como parte del foro trilateral “T-MEC y el Desarrollo de la Fuerza Laboral: Construyendo una América del Norte Competitiva”.

El evento fue coorganizado por el Centro Presidencial George W. Bush en conjunto con North American Strategy for Competitiveness (NASCO) y tuvo lugar el 5 de diciembre de 2021 en Dallas, Texas.

En el panel inicial del foro, se abordó la perspectiva de los tres países sobre el Comité de Competitividad del T-MEC, el cual no existía en el Tratad TLCAN, tratado comercial precedente.

Ahí mismo, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México, Luz María de la Mora, coincidió en la importancia de empatar las necesidades del mercado con las capacidades de las personas trabajadoras en América del Norte, para demostrar que la integración regional realmente beneficia a las personas.

También De la Mora indicó que no obstante que el capítulo sobre competitividad del T-MEC no es vinculante, puede brindar legitimidad y credibilidad a la región.

Finalmente, el representante comercial adjunto de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Daniel Watson, se refirió al Comité como algo único en el acuerdo comercial, ya que establece un foro permanente para que las tres naciones trabajen en conjunto para considerar las próximas acciones que se pueden tomar para mejorar la competitividad de la región y promover el bienestar de los trabajadores.

Refrendó el compromiso que la administración del presidente estadounidense Joe Biden tiene con respecto a la defensa de los derechos laborales y en una política comercial enfocada en las personas trabajadoras.

