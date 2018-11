Al año, cada familia mexicana tira a la basura más de 5,000 botellas de plástico. Asimismo, el país es ubicado como el mayor consumidor de agua embotellada en el mundo, a raíz de dicha problemática, la marca SodaStream, creadora del revolucionario sistema para hacer agua mineral en casa, se ha enfocado en realizar distintos esfuerzos para contrarrestar el impacto ambiental.

Las acciones de SodaStream iniciaron en octubre de este año en la isla de Roatán, Honduras, en donde los empleados de la marca procedentes de varios países limpiaron los arrecifes de coral que han sido dañados por la basura en los últimos años.

La compañía utilizó un barco con un mecanismo construido especialmente para limpiar el aceite derramado en los océanos, el cual también fue adaptado para recoger el desperdicio plástico de aguas profundas y proteger la fauna silvestre. La unidad fue nombrada Holy Turtle (tortuga santa).

Luego de los esfuerzos realizados en la isla de Roatán, y como parte del compromiso con el medio ambiente, la marca lanzó el pasado 15 de noviembre su más reciente spot, titulado “It’s time for a change!”, que es parte de la campaña Plastic Fighters.

Dicha iniciativa está centrada en promover la reducción del plástico de un solo uso a través de diferentes acciones ambientales y del uso del sistema como alternativa sustentable, el cual no sólo sustituye el uso de más de 15,000 botellas, también incrementa en 43% el consumo de agua por persona, favoreciendo la salud.

En México, SodaStream estuvo presente en el foro ambiental más importante del mundo, Earth X, el cual se llevó a cabo por primera vez en la Ciudad de México.

Earth X

La Ciudad de México albergó Earth X a principios del mes de noviembre que, por primera vez después de ocho años, celebró su primera edición fuera de Dallas, Texas, para “convocar a todas aquellas personas e instituciones preocupadas por la protección y el cuidado del medio ambiente, con la finalidad de celebrar el progreso, la esperanza y la innovación sustentable”, informó Juan Carlos Izquierdo, director general de Earth X México.

El objetivo de este evento de gran magnitud es acelerar el movimiento en pro de nuestro planeta. Earth X México, en su primera edición internacional como la experiencia ambiental más grande del mundo, tuvo lugar del 2 al 11 de noviembre en la Ciudad de México y estuvo compuesto de tres actividades: muestra de cine del 2 al 11 de noviembre en múltiples sedes, ciclo de conferencias del 8 al 11 del mismo mes, y exposición del 9 al 11, en la Casa del Lago, dentro del bosque de Chapultepec.

Entre los filmes expuestos en el evento se encontraron Chasing the Thunder, que es sobre una persecución de un barco de caza furtiva, y otra fue la premier de Wonders of the Sea, de Jean-Michel Cousteau.

También surgieron alrededor de 40 conversaciones con ambientalistas como Rajendra K. Pachauri, Jean-Michel Cousteau, Trammell S. Crow, Moez el Shohdi y Ryan Hreljac, entre otros.

El proyecto integrador de Earth X México busca interactuar e impulsar foros con objeto de conectar a emprendedores, empresas y organizaciones de la sociedad civil para realizar proyectos en favor del ambiente y generar cambios significativos en beneficio del planeta.