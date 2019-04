Cadillac es sinónimo de juventud. Es símbolo de pasión, idilio, carácter, audacia, amor y desamor, fuerza, optimismo, inspiración, sentimientos que nutren las relaciones humanas. Representa modernidad y cambio. Es fuente de inspiración de los creativos de la música, las artes plásticas y el séptimo arte, quienes en sus obras plasman la fortaleza e identidad que genera Cadillac entre las comunidades juveniles. ¿Lo sabías?

Lo atemporal es distintivo de Cadillac, noble cualidad que le permite ser siempre actual, siempre joven, pues integra innovación tecnológica con el diseño, que se traducen en lujo, fortaleza en líneas creativas de alta calidad en cada uno de sus modelos que satisfacen las necesidades de expresión de placer, fortaleza y lujo de la juventud de cada momento.

En el arte musical, Cadillac provoca que los artistas expresen, en letras de melodías, la pasión, sentimientos, amor y ternura sentidos por la juventud hacia la persona amada, incluso lo instintivo, presente en los géneros del rock, blues, hip hop, country, Soul.

Quién no recuerda la canción Pink Cadillac de Bruce Springsteen, que dice en uno de sus párrafos: “en un sábado por la noche cariño, me pregunto qué harás en la parte de atrás de tu Cadillac”, o en la melodía Cadillac Dreams, del artista neoyorkino Kiss, de rock: “dame dinero, dinero… tengo los sueños de Cadillac esperándome”. O la canción de Roberto Carlos, representante del bossa nova brasileño, cuya canción O Cadillac dice: “tomé mi Cadillac mil novecientos sesenta… y en él me sentía con la mitad de cuarenta…”.

Quien le dio a Cadillac una dimensión identitaria entre la comunidad afroamericana fue Aretha Franklin, la reina del Soul, quien recurrió al Cadillac color rosa en la promoción de videos. En 1985, en la canción Freeway of love, dice en la letra: “En mi Cadillac rosa nos vamos por la autopista del amor. El viento está contra nuestra espalda”. La respuesta de sus fans en su funeral, en 2018, fue rendirle homenaje con cien Cadillacs rosados, colocados en fila en una calle de Detroit.

El Cadillac es símbolo urbano de modernidad y cambio, que los artistas plásticos recogen en lienzos en homenaje a la tecnología automotriz siempre joven y juvenil, como la obra del artista plástico español Carlos D. Pulido, Reflejos sobre un Cadillac III, estacionado en una urbe. ¿Conoce el Cadillac surrealista vestido con elegancia, pintado por Salvador Dalí?

En el séptimo arte se trae a la memoria colectiva al Cadillac, cuya fortaleza y dureza se asocia a escenas de violencia, en películas como el Cadillac de Dolan, basada en cuentos cortos de Stephen King, se hace referencia al resentimiento, a vengar la pérdida de la amada: “… esperé en una carretera secundaria hasta ver pasar a toda prisa su Sedan De Ville (de Dolan) … un Cadillac gris como su cabellera”.

Lo mismo ocurre en el filme Cadillac Records, en cuyas escenas se cuenta una historia del entorno del rock en el Chicago de los cincuenta: sexo, violencia y competencia”, donde el personaje principal Leonard Chess “trata a sus músicos como si fueran de la familia, les compra un Cadillac, cuando graban su primer éxito musical”.

Las adversidades, incomprensión y prejuicios del racismo están presentes en la película Green Book de los sesenta, cinta en la que se relata la historia de amistad entre un pianista negro y su guardaespaldas blanco, quien conduce un Cadillac por el sur profundo de Estados Unidos. Filme estrenado en 2018 y ganador del Óscar a la mejor película en 2019.

¿Sabías que los directores de más de 16,984 películas han sido inspirados por el Cadillac, y que el modelo Escalade está entre ellos? Los cineastas siempre le dan un papel al Cadillac porque conjunta poder y lujo, fruto de la integración entre diseño, tecnología innovadora y calidad de la SUV Escalade.

Los Cadillac atraen la mirada, generan admiración, como la SUV XT 4, diseñada para rebasar los límites, gracias a su juventud y brío. ¡invitándote a que la abordes y a dejarla hablar!

¿Quieres conocer más modelos Cadillac? Si tu carácter se asocia con el dominio, fortaleza a la vista, precisión y equilibrio perfecto, el adecuado es el sedán. ¿No te basta?, entonces la opción para ti es el auto deportivo ATS – V Coupé, ideal si tu personalidad es ligera y denota agilidad. Derrocha juventud sin perder el control del absoluto de tus sensaciones y del vehículo.

Los modelos de Cadillac son una obra de arte, diseño e ingeniería, que inspira al talento creativo, a quienes traen la sensibilidad a flor de piel, y a todos. ¿Aún crees que sabías todo de la marca? Compártenos tu conocimiento en #InspiredByCadillac.