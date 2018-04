Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación Trabajadores de México (CTM) y presidente del Congreso del Trabajo (CT) anunció la cancelación de los cambios a la Ley Federal del Trabajo (a través de leyes secundarias), cuyo fin era desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje y crear tribunales laborales, dando paso a una nueva forma de impartir justicia laboral.

En acto político el dirigente sindical anunció que “lo importante para los líderes sindicales en estamento es que no habrá reforma laboral que tanto se estaba cantando. Murió la reforma laboral y los dos senadores nuestros (PRI) y que ojalá ya no lo sean, empujaron para que esta reforma hiciera escándalo y por poco la aprueban por no haber dado los datos como deberían haber sido. Ojalá ni salgan a la calle porque les dará vergüenza lo que les digamos cuando estén por ahí”.

Así, dijo, Isaías González de la CROC y Tereso Medina de la CTM, fueron quienes tratador de traicionaron votando por algo que no era benéfico ni para los trabajadores ni para sus familias, ni para México, ni para nuestro partido en época de elecciones como la que tenemos. Por eso seguiremos trabajando porque las cosas sean mejor para los trabajadores”.

Al respecto, Oscar de la Vega, del despacho De la Vega & Martínez, comentó que la falta de una discusión. “para una reforma de tanta importancia, es imposible avanzar. Se tendrá que modificar los plazos desde el Congreso para ir adelante con los cambios que se requieren en la legislación laboral”, apunto.

La discusión de la reforma desató una serie de inconformidades provenientes de todas las corrientes, incluso llegó a un plano internacional en donde se advirtió de un riesgo mayor en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues aseguraban que los salarios y la forma de contratación sería desfavorable para Estados Unidos y Canadá.