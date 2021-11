El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Luis Guillermo Pineda Bernal, aseguró ante empresarios gasolineros que si bien se discutirá en las próximas semanas el régimen para las actividades relacionadas con la electricidad en el país -dándole prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con la absorción de los reguladores por parte de la Secretaría de Energía- con un total de 292 estaciones de carga eléctrica, el gobierno actual apoya la movilidad mediante autos por lo menos híbridos, como el negocio del futuro para los empresarios.

En el congreso Punto de Reencuentro de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Cancún, Quintana Roo, el comisionado explicó que el regulador ha facilitado la colocación de electrolineras en centros comerciales con permisos que se otorgan de forma acelerada y convenios con gobiernos locales para más penetración de estos establecimientos públicos en todo el país.

Además, el gobierno federal otorga incentivos adicionales como la calcomanía cero para que los autos no verifiquen ni paguen tenencia en zonas metropolitanas, y la exención de impuestos por la compra de un auto eléctrico como vehículo nuevo.

"Representa un negocio importante, muy interesante, para que quien invierte en estos negocios no se enfrente hoy a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y compita de forma franca y directa, impactando favorablemente en el combate al cambio climático", aseguró Bernal, "la electromovilidad viene, no hay quien la pare, no podemos hacer caso omiso del futuro".

En Reino Unido, por ejemplo, las estaciones de servicio para autos eléctricos suman ya 9,300 puntos, contra 8,800 establecimientos a gasolina, con lo que este año rebasó por primera vez el número de electrolineras a las gasolineras, un hito sin precedentes para este negocio.

"Si como están haciendo quienes compiten con eficiencias en el sector, se genera electricidad mediante generación distribuida con paneles solares o recaptación de agua en sus negocios, verán que las electrolineras son el futuro del negocio", aseveró Luis Guillermo Pineda Bernal.

Sin embargo, será necesaria también la aceleración de la fabricación y venta de autos eléctricos e inversiones en infraestructura de almacenamiento de energía, ante lo que el gobernador ha apoyado hasta ahora la participación privada.

En el mismo marco, Daniel Chon, gerente de desarrollo de negocios de BP México, reiteró que el mundo avanzará rumbo a la electromovilidad y esta empresa no será la excepción, particularmente en el mercado mexicano.

Luego de ser la primera marca extranjera en llegar al país para expendio de gasolinas, hoy cuenta con 590 estaciones de servicio en 29 estados, donde atiende a 700,000 clientes por día, con lo que con menos de cinco años en el país, México ya es su quinto mercado más grande, a pesar de que tiene presencia en 80 países, dijo el directivo.

kg