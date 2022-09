CRE destraba trámites de 150 permisos gasolineros

Entre controversias y votos negativos por parte de los integrantes de su órgano de gobierno, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tuvo este jueves la mayor actividad para un solo día en lo que va de la presente administración y resolvió este jueves un total de 283 proyectos de particulares tanto en materia eléctrica, como de petrolíferos, gas natural y licuado de petróleo (LP), así como aspectos jurídicos y administrativos. Cabe resaltar que, de éstos, 230 fueron permisos nuevos otorgados, entre los que se incluyeron 150 nuevas gasolineras.

Este volumen de permisos resalta en relación con lo que se había otorgado entre enero y julio: un total de 147 permisos para estaciones de servicio, por lo que las proyecciones de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) de aumentar significativamente el número de nuevos establecimientos y cerrar incluso con más del triple de las estaciones que se abrieron en 2021, que fueron 114, podrían cumplirse, aunque cabe recordar que el promedio de nuevas estaciones de servicio del 2005 a la fecha ha sido de 2,000 establecimientos nuevos por año.

De cualquier forma, aseguraron expertos durante la sesión de la CRE, se observa la intención de llegar a un mejor entendimiento con los privados, ya sea nacionales o extranjeros, luego de la reunión que sostuvieron representantes del regulador y de permisionarios el mes pasado en las instalaciones de la CRE.

También resalta que el próximo 3 de octubre concluye el plazo de las consultas en el marco del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá respecto de la inconformidad de estos dos últimos países con algunos aspectos de la política energética del presidente López Obrador -como el retraso en el trámite de solicitudes de permisos de mercado en las áreas reguladas por la CRE-, por lo que a partir de esa fecha los gobiernos reclamantes podrían solicitar la instalación de un panel de solución de controversias en caso de que no se hubieran formulado acuerdos durante las consultas.

Por lo pronto, la CRE desahogó los proyectos mencionados, y además de otorgar 230 permisos, modificó otros 30, realizó terminaciones o exclusión de socios de autoabasto para la ibérica Iberdrola, particularmente, en 14 casos, admitió la terminación de un permiso en materia de gas LP e incluso negó nueve permisos, ocho para comercialización de combustibles y uno para venta de gas LP.

La controversia en la sesión ordinaria del órgano de gobierno sucedió cuando se expusieron las solicitudes de proyectos en materia de petrolíferos, entre los que cabe resaltar que hubo un total de 182 proyectos, en los que además de los permisos para estaciones de servicio también se dieron otros 21 permisos para almacenamiento y transporte, junto con la modificación de tres permisos y la negación de otros ocho.

Disidencia

Al respecto, la comisionada Norma Leticia Campos Aragón emitió su voto negativo ante la aprobación de las 150 estaciones de servicio, ya que a su criterio y mediante la revisión de su equipo técnico únicamente 26 solicitudes contaron con todos los requisitos legales para el otorgamiento del permiso.

Además, detalló, 83 de los proyectos llegaron fuera de tiempo, en viernes previo a los días de asueto para darles únicamente dos días inhábiles para su revisión a los equipos técnicos. De cualquier forma, se revisaron y se observó que los incumplimientos se relacionan con distorsiones en la composición accionaria de los negocios o razones sociales que no coinciden, lo que no se hizo para la aprobación, que no fue unánime y pasó con todas las reservas mencionadas para los permisionarios.

En materia de gas LP se aprobaron 45 permisos, se modificaron tres y se negó uno (para actividades de almacenamiento, transporte, estaciones de carburación y comercialización) también con múltiples reservas y sin voto unánime luego de que el comisionado Luis Linares Zapata denunció que en casi todos los nuevos permisos hay concentraciones por parte de Tomza y Z Gas.

