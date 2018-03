La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no descartó que en un futuro la empresa productiva del estado venda certificados de energías limpias (CEL), aunque aclaró que no sería prioridad el lucro, sino transferir los beneficios de las tarifas a los usuarios.

“Es una gran posibilidad y espero que nos vaya bien. El propósito es abastecer el suministro básico. No tenemos un fin de lucro ni rentabilidad, más allá de transferir los costos del mercado a las tarifas. Entonces no se busca acaparar CEL para tener un mercado secundario de nosotros y tendremos mucho cuidado de no caer en ese esquema”, explicó el encargado del Área de Gestión de Suministros Eléctricos de la CFE, Hugo Bernal Díaz.

Durante su participación en el congreso de México WindPower, el funcionario dijo que uno de los retos de las energías limpias en el país será dimensionar hasta dónde se requieren esos certificados y particularmente contar con mucha certidumbre respecto a su funcionamiento en el mercado hacia el futuro.

Asimismo, indicó que otro reto en el marco de las subastas a largo plazo será procurar que la infraestructura avance a la par de los proyectos. “Es un tema de suma relevancia para que realmente se puedan consolidar para las próximas subastas”.

Otro reto, recordó, es que en México se alcance 35 por ciento de energía limpia producida para el año 2024; “actualmente nos queda alrededor del 50 por ciento de la meta por cubrir”.

"Yo creo que en este año y en los próximos dos, que son los periodos de estas primera subastas, no tenemos ese problema; pero hacia adelante sin duda alguna será un tema que debemos tener claro para la ejecución de nuevos proyectos”, aseguró.

Es decir, explicó, es necesario prever hasta cuándo comprar cel porque el portafolio de cobertura puede quedar sobre dimensionado lo que generaría un problema en el futuro.

Por lo anterior, el funcionario de la CFE aseguró que entre más rápido se aclare ese plazo se dimensionarán los proyectos y dará certidumbre a los inversionistas, tanto básicos como calificados.

Por su parte, el director general de Mercados Eléctricos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Mauricio Ernesto Herrera, agregó que aún es tiempo de prever algún contratiempo en la integración de energías limpias.

“Tenemos todas las oportunidades de observar las experiencias a nivel mundial en materia de crisis de energías intermitentes y donde las limpias se vislumbran como mejor opción”, añadió.

En este marco, consideró que México tiene suficiente tiempo para diseñar un marco regulatorio que pueda facilitar la integración de energías sin que suponga un problema de confiabilidad al sistema financiero y además ayudarnos a cumplir las metas."Es un buen momento para hacerlo”.