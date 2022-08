CFE llega a su aniversario 85 con una cobertura de 99.1% de la población y sin un discurso a favor de las renovables

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó a su aniversario 85 con un total de 46.2 millones de clientes, que implican una cobertura de 99.1% del país, aunque durante el aniversario, los altos directivos de la empresa mantuvieron el discurso que no favorece a la generación renovable.



Arturo Hernández López, ingeniero mecánico electricista (cuyos proyectos destacados son el Programa de Reconstrucción y Modernización de las principales centrales termoeléctricas del país y el Programa Nacional de Electrificación Rural de 1987 a 2007) precisó que antes de la creación de la CFE, solo grandes ciudades, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tenían presencia de generadores privados, los cuales no satisfacían la demanda eléctrica de la población porque no les generaba una ganancia.



Respecto a las energías limpias, un argumento que se ha utilizado para desacreditar a la CFE, Hernández López puntualizó la necesidad de ordenar y distribuir a los generadores privados en el país, para evitar saturación de líneas de transmisión.



Sobre el tema, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, consideró que actualmente hay un desorden, sin planeación, donde los privados se instalaron con ánimo de lucro para subir su energía eléctrica a las redes.



“Es un crimen que se haya aceptado una reforma que pretendía desaparecer a la CFE. Es un sistema elitista, donde los grandes consumidores no pagan nada, pero hemos tenido enorme apoyo del presidente”, dijo.

José Antonio Vega García, ingeniero electricista y coordinador de Distribución en la CFE, puntualizó que solamente faltan 10,000 comunidades por electrificar en el país, algunas con solo cinco viviendas y alejadas de las Redes Generales de Distribución, pero la alternativa para iluminar a sus habitantes es a través de los paneles solares, donde la CFE ha invertido con recursos propios y del Fondo de Servicio Universal Eléctrico en la instalación de 47 granjas solares.



De igual manera, reconoció al personal electricista por los tiempos récord de restablecimiento eléctrico en contingencias, con un 80% en menos de 24 horas, y en algunos casos, el servicio se restablece a la normalidad en tres días.



