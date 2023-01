CFE aumenta 22.2% su crédito sindicado; asciende a 1,540 millones de dólares

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluyó la renovación de su Crédito Sindicado Revolvente (CSR), por un monto de 1,540 millones de dólares, cifra que representa un incremento de 22.2% respecto al crédito similar anterior, suscrito en julio de 2018 por la cantidad de 1,260 millones de dólares.

De conformidad con la Propuesta Global de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal de 2023 aprobada por el Consejo de Administración, y con el objetivo de fortalecer su posición operativa y financiera de corto y mediano plazo, el pasado 6 de enero finalizó esta transacción para contar con recursos para financiar sus compromisos, operaciones y proyectos.

El crédito es una línea comprometida por un plazo de tres años, la cual podrá ser extendida de forma opcional hasta por dos años más, para un plazo total de cinco años. Los términos y condiciones financieras son competitivas al presentar una tasa de interés de SOFR ajustada más 115 puntos base.

Los recursos podrán ser utilizados para desarrollar las actividades previstas en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como para alcanzar los objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios 2023-2027, según la estatal eléctrica.

En la transacción participaron 16 instituciones financieras nacionales e internacionales, de las cuales seis figuran como líderes conjuntos bajo el esquema Joint Lead Arranger y Joint Bookrunner: Bank of America; BBVA México; BNP Paribas; Mizuho Bank; Credit Agricole Corporate and Investment Banking, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Por su parte, Credit Agricole Corporate and Investment Banking tiene el papel de Agente Administrador. Los otros bancos que participaron son: Bank of China Limited (Panama Branch) y Bank of China México, como Coordinadores Líderes (Senior Mandated Lead Arranger). También participaron Banco Nacional de México; JP Morgan Chase Bank; HSBC México; MUFG Bank, y The Bank of Nova Scotia, fungiendo como Coordinadores (Managers). Completaron la operación Santander México; Morgan Stanley; y Banco Monex, en su carácter de participantes.

��#Boletín | La CFE realizó de forma exitosa la renovación de su Crédito Sindicado Revolvente por un monto de 1,540 MDD, cifra superior en 22.2% respecto al anterior, en términos y condiciones financieras competitivas. https://t.co/IJfhCUpFzS pic.twitter.com/u5CF6kdnFA — CFEmx (@CFEmx) January 11, 2023

“En la actual coyuntura económica y financiera de incertidumbre, caracterizada por incrementos en los precios de los combustibles y de los niveles inflacionarios, la CFE tiene un papel fundamental para mitigar el impacto de los incrementos generalizados de precios en el poder adquisitivo de los usuarios de energía eléctrica, particularmente para las familias y hogares de bajos ingresos de México”, expuso la CFE, “con estas acciones, la empresa se fortalece para enfrentar los retos en el sector energía tanto en el país como en la región de Norteamérica, y asegura su viabilidad operativa y financiera con un enfoque de preservación del medio ambiente y de inclusión en el desarrollo de todos los habitantes del país”.

La estatal eléctrica destacó que durante el primer semestre del presente año, esta operación transitará hacia un esquema de fondeo sostenible “Sustainability Linked”, basado en indicadores de desempeño en materia ambiental y social por parte de la Empresa Productiva del Estado, asociados a los objetivos en la materia previstos en el Plan de Negocios 2023-2027. De esta forma, la CFE busca contribuir de forma relevante al desarrollo sostenible del país, y ayudar al Gobierno de México a alcanzar las metas que se ha comprometido en materia ambiental y social ante diferentes instancias internacionales. Asimismo, al cumplir con las métricas establecidas en materias ambiental y social, la CFE podrá reducir el costo financiero del CSR conforme se cumplan las metas establecidas.

karol.garcia@eleconomista.mx

kg