CCE espera diálogo y dar seguimiento a la agenda de la Secretaría de Economía con quien sustituya a Clouthier

León, Gto. En uno de los momentos más críticos en materia comercial en el marco del T-MEC, al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le sorprendió la renuncia de Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía, puesto que “preocupa” lo que derive de la consulta en materia energética, afirmó su presidente Francisco Cervantes.

Dijo que existe una gran cantidad de temas pendientes en materia comercial y económica, y confió en que se atiendan a la brevedad con el nuevo titular de la Secretaría de Economía.

Entrevistado en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2022, organizado por la Concamin, el dirigente del sector empresarial en México comentó que el ambiente de las consultas energéticas “es algo que nos preocupa, pero también nos ocupa, entonces estaremos muy, muy cerca, pero también tiene que ver con Cancillería y también tiene que ver otras subsecretarías y ahí está Luz María de la Mora, que tiene mucho conocimiento”.

Al cuestionarlo sobre si la renuncia de la cabeza negociadora de las controversias internacionales genera incertidumbre, el presidente del CCE consideró que no, pues dijo que “México tiene la fortaleza en su Iniciativa Privada, muy importante, y quien llegue, tengan por seguro que va a haber un diálogo con el entendimiento y sobretodo seguimiento a la agenda”.

No obstante, Francisco Cervantes se mostró sorprendido por el anuncio. “Me sorprendió, yo ayer hablé con ella y no me dijo nada...”.

Destacó que Tatiana Clouthier “es una buena amiga y adonde quiera que vaya, la seguiremos apoyando”.

Francisco Cervantes dijo que desconoce si Raquel Buenrostro, o Esteban Moctezuma sean los candidatos a la silla de la Secretaría de Economía, “las decisiones las toma el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y para donde los tome, vamos a trabajar”.

kg