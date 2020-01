Business Insider México comenzará a publicar contenido para el mercado mexicano a partir del 4 de febrero de 2020, de acuerdo con Mediasurf, la compañía de mercadotecnia que encabezará las operaciones de este sitio de noticias de negocios y tecnología. Business Insider es un medio de la lista de disruptores digitales, que se incorporó al ecosistema de medios con un lenguaje diseñado para jóvenes y una cobertura temática que, en su momento (fue fundado en 2007), no era atendida por los grandes medios tradicionales.

Con su llegada a México de la mano de Mediasurf, que encabeza Antonio Castañeda, un egresado de las filas de Grupo Expansión, Business Insider concretará un proyecto en el que ha trabajado por lo menos desde 2016, cuando tuvo acercamientos con posibles socios mexicanos para desarrollar aquí su marca de noticias. En aquel momento, este país ofrecía los mejores resultados de tráfico para Business Insider, por encima de Chile, Argentina y Colombia, otros mercados explorados por la cabecera para abrir operaciones en América Latina.

A partir de febrero Business Insider México se unirá a una lista de medios de comunicación de capital extranjero que han iniciado operaciones digitales en años recientes, como Infobae (2019), The Washington Post Opinión (2019) o Fortune (2018). Su llegada coincide también con tres descalabros registrados en 2019: la retirada de The New York Times en Español, en septiembre; la desaparición de The Huffington Post México, en marzo, o el cierre de la unidad de noticias de BuzzFeed News México, en enero. Otro caso es el de El País América, originario de España, que a partir del 1 de enero de 2020 cerró su unidad impresa para enfocarse en digital.

Business Insider México se inicia en un contexto complicado para la industria de las noticias, con una reducción del negocio de los periódicos impresos por circulación y publicidad frente a sus versiones digitales, que crecen a un ritmo insuficiente para servir de compensación; recortes de personal en todo el país, sostenidos desde julio de 2018, en coincidencia con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, y una migración de las fuentes para encontrar y consumir las noticias en México.

Business Insider es un medio de comunicación digital propiedad de Axel Springer, un conglomerado de cabeceras informativas con sede en Berlín, Alemania, que opera marcas como Die Welt, Bild, Computer Bild y Sport Bild. Axel Springer adquirió Business Insider en 2015 por 343 millones de dólares, una cantidad que rebasó por casi 100 millones la que pagó Jeff Bezos por el monumento del periodismo estadounidense The Washington Post.

De acuerdo con una comunicación interna difundida por Mediasurf, con la identidad de Business Insider México, la operación promoverá "un capitalismo con sentido social" y ofrecerá contenido de negocios, tecnología, tendencias disruptivas, historias de emprendedores, desarrollo de carrera, contenidos sobre autos, economía, política, entretenimiento, cultura y deportes.

"Nuestra misión es informar e inspirar a nuestra audiencia a través de historias innovadoras que alcancen a los líderes de las nuevas generaciones", dijo Henry Blodget, fundador de Business Insider, citado en la comunicación de Mediasurf.

De acuerdo con el comunicado, Business Insider México se integrará como la edición número 17 del catálogo de esta publicación, que atiende a una audiencia mensual de más de 150 millones de personas.

La editora en jefe será Verónica Galán y los contenidos se encontrarán disponibles en la direcicón https://businessinsider.mx/

Business Insider fue fundado en 2007 por Blodget, Dwight Merriman y Kevin P. Ryan, quien era el director general de DoubleClick cuando esta compañía fue adquirida por Google Inc. por 3,100 millones de dólares.