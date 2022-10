Brasil y México captan 5,000 millones de dólares en inversión telecom, pese a retos políticos y económicos

Las empresas del sector de telecomunicaciones, entre prestadoras de servicios fijos o móviles y a través de tecnologías cableadas o inalámbricas, dirigieron al menos 5,098.7 millones de dólares al desarrollo y mantenimiento de redes en Brasil y México en el primer semestre del año 2022, los dos mercados de mayor tamaño en Latinoamérica por volumen de consumidores y que prometen además los mayores crecimientos y recuperaciones de inversión con la maduración de las redes 4G-LTE y por el advenimiento de la tecnología 5G para productos de consumo masivo y para aplicaciones industriales.

Brasil y México conjuntan un mercado de 345 millones de personas en 2022 y casi 21 millones de Pymes en 2021, cifras que harán ruido para las diversas compañías que prestan todo un abanico de servicios fijos y celulares, y también de Industria 4.0 para el caso de robotización de procesos en ambos países.

Claro, Vivo y TIM se encuentran entre los gigantes del mercado brasileño, pero también destacan con sus inversiones otras compañías como Oi y Algar, en tanto que México las divisiones de Grupo Televisa, América Móvil y Megacable, así como AT&T y Totalplay lideran la inversión en el despliegue de redes.

La inversión de la industria en estos dos mercados es un esfuerzo que contrasta con el crecimiento económico que tendrá México de 2.0% en 2022 y de 1.3% en 2023, y con el crecimiento que reportará Brasil de 2.6% en el año y de 1.0% en el siguiente, además de que los industriales del sector encaran tiempos de incertidumbre en ambos países por la elección presidencial brasileña de este año y por el insistente amago del gobierno mexicano por desaparecer a la autoridad sectorial, aunque el regulador IFT ha recaudado hasta 3,400 millones de dólares en lo que va del Gobierno de la 4T.

Por separado, la consultora Conexis Brasil Digital indicó que con base en análisis propios, el conjunto de empresas que participan en el mercado brasileño habrían invertido unos 17,400 millones de reales durante los primeros seis meses del 2022, una cifra que se traduce como una inversión de 3,293 millones de dólares en ese periodo.

Por su parte, las inversiones de las siete principales compañías que compiten en el mercado mexicano de telecomunicaciones, entre empresas nacionales o con matrices en el exterior, y que divulgan sus datos financieros en los mercados de valores, invirtieron 1,805.7 millones de dólares en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras en el mismo tiempo, aunque en este dato no se incluyen todavía las inversiones que, por ejemplo, hayan realizado compañías como Telefónica, Neutral Networks, CenturyLink, Maxcom, Marcatel, Dish o Altán Redes, debido a que esas empresas no son públicas, porque divulgan sus datos al finalizar el ejercicio anual o porque hace tiempo que ya no desglosan el grado de su inversión mexicana.

Conexis Brasil Digital indicó que el nivel de la inversión semestral en Brasil para este sector superó la marca de los 14,000 millones de reales por primera vez en cinco años, con lo que entonces se habría rebasado ya el grado de inversión de prepandemia. “Al compararse la inversión del primer semestre de 2022 con el promedio del igual período de los últimos cinco años, se registró un incremento nominal de 23.3% y real de 1.1%”, escribió la firma en un análisis.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informará de manera oficial en los siguientes meses el nivel de inversión que habrá presentado la industria en México.

Pero en lo que va del año es posible tener datos oficiales y, en su caso, estimaciones, del grado de inversión de las compañías mexicanas al despliegue de redes de telecomunicaciones.

De los datos disponibles a mitad de 2022, el Grupo Televisa ha dirigido una inversión de 467.5 millones de dólares a sus operaciones de telecomunicaciones, entre sus principales como son Sky e Izzi Telecom. Megacable Holdings liga una inversión semestral de 259 millones de dólares, sin contabilizar aquí todavía la millonaria inversión por 2,000 millones de dólares anunciada por esa empresa a un periodo de cinco años.

Totalplay acumula inversiones por 297.2 millones de dólares, en tanto que Axtel cuenta de 31 millones de dólares de inversión en sus reportes financieros. América Móvil, según estimaciones, habría invertido cerca de 400 millones de dólares en el primer semestre del año en México y AT&T, por su parte, hasta 350 millones de dólares en el mismo tiempo.

