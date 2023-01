Bitrix24, gestiona el trabajo de tu empresa fácil y rápido

Gestionar un equipo de trabajo puede significar un reto tanto para líderes como para las organizaciones, por lo que contar con herramientas tecnológicas que nos permitan visualizar el avance del trabajo así como las actividades asignadas a cada persona, puede mejorar la productividad al momento de gestionar el trabajo.

Ya sea que líderes un equipo de ventas, legal, marketing, desarrollo de software o de trabajo remoto, con Bitrix24, encontrarás una plataforma digital que integra tanto un CRM como herramientas que facilitarán la gestión de procesos y el trabajo colaborativo.

Mejora la productividad

Trabajar en equipo nunca había sido tan sencillo. Olvídate del caos al momento de asignar tareas y tener documentos revueltos o desactualizados. Hacer uso de un software de administración de proyectos permitirá a tu empresa llevar el control de los avances en cada tarea.

El espacio de trabajo que Bitrix24 ofrece, se caracteriza por integrar soluciones que abren la puerta a la productividad, con el uso de plantillas de procesos ágiles que precisan de rapidez y flexibilidad, hasta sistemas para automatizar las tareas más sencillas pero que conllevan una gran cantidad de tiempo.

Dentro de la plataforma, el manager tendrá la facilidad de crear tareas, asignarlas a sus colaboradores y adjuntar los documentos necesarios para llevarlas a cabo. Por su parte, los miembros del equipo podrán visualizar las actividades que se les han asignado y el tiempo límite que tendrán para entregarla.

Una vez terminada una actividad, podrá pasar de forma automática a la persona a cargo del proyecto para ser revisada, al cliente, o a otra área en caso de ser necesario.

Además, encontraremos opciones avanzadas, tales como añadir una lista de verificación, dar prioridad a las tareas y enviar recordatorios desde la aplicación móvil o por correo electrónico.

Colaboración y trabajo en equipo

Reunirse con un equipo de trabajo para discutir algún asunto importante o generar lluvias de ideas en ocasiones puede resultar complicado, sobre todo cuando el trabajo es remoto o asíncrono.

Con el espacio de trabajo de Bitrix24, empresas de todos los tamaños encuentran una solución ideal, pues les permite reunirse en un entorno virtual que favorece la colaboración, haciendo uso de videollamadas y espacios de trabajo colaborativos.

Dentro de estos espacios, todos los miembros de un equipo podrán hablar entre sí, editar documentos compartidos, agregar comentarios o sugerencias al trabajo que se está realizando, a fin de mejorar la calidad, así como la productividad.

También, la plataforma integra un sistema de comunicación interna de última generación, que además de mejorar la seguridad, facilita el envío recepción de mensajes instantáneos, la posibilidad de realizar llamadas con los clientes directo desde la plataforma, publicar comunicados en la sección de noticias, y conectar las cuentas de correo electrónico para unificar la comunicación en un solo lugar.

Si necesitas tener un mejor control de los documentos clave de la empresa, Bitrix24 Drive es la solución, ya que en la misma plataforma encontrarás todos los archivos necesarios con el respaldo del almacenamiento en la nube. Disponible 24/7 desde cualquier dispositivo.

Estas herramientas ayudarán a tu equipo a aumentar su rendimiento, incrementar la productividad, completar los proyectos fácilmente y a no malgastar esfuerzos.

Software empresarial con planes personalizados

No importa si eres un profesional independiente, una pequeña, mediana o gran empresa, Bitrix24 tiene un plan a la medida de tus necesidades. Si solo requieres una plataforma para organizar tus actividades, podrás utilizar la plataforma con el plan gratis para siempre para usuarios ilimitados.

Con la amplia gama de soluciones que integra la plataforma tecnológica, no necesitarás otra plataforma para trabajar. Sea lo que sea que necesites gestionar, Bitrix24 lo hará por ti.

¡Empieza ya! Saca el máximo potencial a tus equipos de trabajo.

