Bitrix24 es la solución gratuita perfecta para el proceso de ventas de tu negocio

El proceso de ventas no es sencillo, y sin embargo, la mayoría de los negocios tienen la consigna de salir a vender todos los días. No es sencillo porque requiere tiempo y organización, lo que puede llegar a convertirse en un caos si el negocio no está bien preparado para atender a sus clientes.

Y es que si bien la tecnología puede facilitar la administración, lo cierto es que la mayoría de las soluciones de CRM que existen en el mercado resultan costosas y complicadas cuando se trata de migrar los datos desde otros sistemas, o simplemente no cuentan con la opción de integrar otros servicios o aplicaciones necesarias para la empresa.

Un CRM todo en uno

Pensando en una solución integral para los negocios es que surgió Bitrix24, una herramienta de CRM gratuita todo en uno y perfecta para las empresas que buscan tener un control completo de su proceso de ventas, desde la adquisición de prospectos hasta el servicio al cliente.

Se trata de una suite online que cuenta con más de 35 herramientas de negocios, incluido el CRM que agiliza desde la gestión de clientes hasta la preparación de facturas, y que actualmente ha ayudado a más de 10 millones de empresas en todo el mundo a administrar sus negocios, clientes y prospectos.

Bitrix24 CRM facilita ganar prospectos, administrar todos los contactos, automatizar los procesos de negocio y cerrar más negociaciones.

Este software de negocios integra:

CRM y administración de prospectos. Permite generar, administrar y convertir a tus prospectos en clientes de manera automática. MKT omnicanal. Para ejecutar campañas de marketing, construir landing pages y dar seguimiento a las métricas procesables. Administración de proyectos y equipos. Permite automatizar los flujos de trabajo y supervisar fácilmente la actividad de los representantes de ventas. Servicio al cliente y comunicación. Funciona mediante chats en vivo, formularios web o tecnología VoIP para relacionarte con tus clientes. Espacio de trabajo unificado. Permite crear, editar y compartir todos tus documentos en un espacio único. Trabajo a distancia. Cuenta con reloj registrador online, herramienta para videoconferencias, tareas online y administración de proyectos.

Además, el CRM –que forma parte del ecosistema Bitrix24– está integrado de forma cruzada con las demás herramientas de Bitrix24 para brindar una plataforma completa de colaboración, automatización y marketing online, que incluye:

Tienda CRM . Puedes vender tus productos en línea directamente desde tu CRM, sin sitio web, papeleos, ni complicaciones.

. Puedes vender tus productos en línea directamente desde tu CRM, sin sitio web, papeleos, ni complicaciones. Inteligencia de Ventas . Bitrix24 Sales Intelligence te ofrece un desglose completo de todas tus campañas de marketing.

. Bitrix24 Sales Intelligence te ofrece un desglose completo de todas tus campañas de marketing. Herramientas de administración del tiempo . Permite hacer un seguimiento de horas de trabajo, horarios, tareas y más.

. Permite hacer un seguimiento de horas de trabajo, horarios, tareas y más. Drive . My Drive es el sitio donde puedes crear, editar y compartir los archivos relacionados con tu trabajo.

. My Drive es el sitio donde puedes crear, editar y compartir los archivos relacionados con tu trabajo. Calendario online . Permite organizar reuniones y eventos, programar citas y planificar tu día.

. Permite organizar reuniones y eventos, programar citas y planificar tu día. Espacio de trabajo online . Cuenta con chats, videollamadas y conferencia hasta para 48 participantes, entre otras herramientas.

. Cuenta con chats, videollamadas y conferencia hasta para 48 participantes, entre otras herramientas. Seguimiento de llamadas . Permite hacer un seguimiento de las llamadas de los clientes para ver cuál de los dos anuncios funcionan mejor.

. Permite hacer un seguimiento de las llamadas de los clientes para ver cuál de los dos anuncios funcionan mejor. Telefonía . Funciona con tan solo un auricular y Bitrix24 Telefonía.

. Funciona con tan solo un auricular y Bitrix24 Telefonía. Automatización Robótica de Procesos . Permite automatizar cualquier proceso comercial estándar fácilmente.

. Permite automatizar cualquier proceso comercial estándar fácilmente. Tareas móviles. Está diseñada para la colaboración en línea y la gestión de proyectos.

No pierdas más ventas ni dejes que tu negocio siga perdiendo prospectos que pueden convertirse en clientes, al no estar preparado, no tener un proceso claro, o utilizar plataformas costosas, complicadas y que requieren de servicios o aplicaciones adicionales.

Prueba Bitrix24, la suite online para tu negocio que reemplaza todas tus soluciones SaaS actuales, facilita migrar tus datos desde otros sistemas, está integrado con todos tus servicios y aplicaciones favoritas, además de que es gratis para siempre para usuarios ilimitados.

Bitrix24.

Service provided by Bitrix, Inc. based in Alexandria, VA.