Por duodécimo año consecutivo, la empresa de automóviles, camiones y motores, General Motors (GM) reitera su compromiso a favor de la educación de los jóvenes del país al participar en la competencia de robótica For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST), del programa First Robotics Competition (FRC).

“En esta ocasión se inscribieron 88 equipos, de los cuales, 11 (integrados aproximadamente por 300 jóvenes) son asistidos por 40 mentores de la armadora”, comentó David Rojas, director de Ingeniería de GM de México.

Cabe destacar que uno de los equipos, que es asesorado por la firma, está integrado sólo por mujeres, alrededor de 35-40, “lo cual nos llena de orgullo y satisfacción, pues también queremos fomentar la equidad de género en estos temas”, explicó el directivo de la empresa.

Debido a la participación de la armadora en la competencia de robótica, FIRST entregó durante la competencia regional, en Monterrey, el primer fin de semana de marzo, dos reconocimientos por el apoyo que han dedicado a ésta, el primero: Reconocimiento de agradecimiento, por el notable impulso que GM de México le ha brindado al programa FRC; el segundo: Premio al Voluntario del Año, por destacar en los esfuerzos de impacto, liderazgo, compromiso personal, comunidad y contribuciones históricas.

Al culminar la competencia regional en Monterrey, tres equipos asesorados por GM pasaron a la categoría mundial, el equipo Lambot, del Tecnológico de Monterrey, Campus San Luis Potosí, Blue Ignition, del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo y Taman Keet, del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.

El pasado 23 y 24 de marzo se organizó la segunda competencia regional en el Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, en Coahuila, el equipo Panteras, de la Universidad Panamericana también obtuvo su pase al mundial de robótica.