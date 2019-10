Las marcas continúan con el desarrollo de opciones de movilidad más eficientes y que prescindan de combustibles fósiles para su funcionamiento, ante las futuras legislaciones que dentro de algunos años prohibirán la circulación de autos con motores de combustión interna. De hecho, ya existen ciudades que cuentan con zonas en las que sólo pueden circular autos eléctricos.

El Audi e-tron es una oferta que funciona con electricidad, con una conveniente autonomía y un equipamiento que responde al posicionamiento que tiene Audi como marca premium. Para la marca de los cuatro aros, resulta extremadamente relevante porque es su primer ejemplar eléctrico y a partir de él llegará una nueva familia con el mismo tipo de propulsión.

Buen tamaño

Si bien es cierto que su imagen es perfectamente reconocible como la de un Audi, su diseño demandó lo último en materia de aerodinámica para alcanzar un coeficiente de resistencia muy bajo. de hecho, es de apenas 0.27 Cx, aunque la versión comercializada en México tendrá uno ligeramente más alto. Esto se debe a que en el diseño original se sustituyeron los espejos laterales por sendas cámaras de video que proyectan las imágenes en dos monitores colocados en los paneles de cada puerta, pero para nuestro mercado tendrá que comercializarse con espejos físicos.

Siguiendo con su avanzado exterior, destaca la parrilla frontal de diseño octagonal, cuyas barras horizontales casi están cerradas entre ellas para evitar que el aire penetre y aumente la resistencia. Como un código especial para la familia de autos eléctricos, Audi ha destinado el color gris satinado para la parrilla.

El sistema de iluminación recurre a la tecnología Matrix Led para los faros a los que se adicionan cuatro franjas luminosas que son el sello distintivo del e-tron. La característica principal de la tecnología Matrix Led está en los pixeles que superan en capacidad a cualquier otro sistema. Además, la sección inferior frontal incorpora cinco elementos luminosos que combinan la unidad de iluminación led con un Oled (Organic Light Emitting Diode), que son los responsables de emitir una luz homogénea, regulable y que se adapta a diferentes condiciones como circular en una vía completamente oscura aumentando su intensidad, o bien cuando se acerca un auto, reduciendo su potencia y adaptando la iluminación a un campo más cercano.

Visto por los costados comunica sin tapujos su intención de colocarse dentro del catálogo de los SUV de la marca debido a la altura de la suspensión y las formas audaces que le da la caída del poste D.

La parte trasera resulta muy especial por sus recursos luminosos como aerodinámicos. En la parte superior del medallón así como a sus costados, se colocaron elementos físicos que van desde un alerón hasta un par de alas verticales, cuya función es la de mejorar el caudal del viento al llegar a la parte final del auto y así mejorar la resistencia al avance.

Le sigue la franja luminosa que va de esquina a esquina y que, como en el frente, tiene barras horizontales que dejan claro que se trata del e-tron. ¿Salidas de escape? No, no hay porque no hay motor de combustión, por lo que debajo de la fascia una moldura gris, del mismo tono de la parrilla, esconde un difusor.

Futurista

Instalados en el interior encontramos un ambiente tecnológico combinado con la exclusividad propia de la casa alemana. Si bien es cierto que emplea los últimos recursos y adelantos que Audi ha desarrollado, no esperes toparte con una cabina que carezca de volante, por ejemplo. De hecho, el aspecto es muy parecido a la última generación de sus modelos como el A8, A6 y A7, que a principios del año fueron lanzados en México.

El volante de cuatro radios tiene adiciones de aluminio que se extienden a todo el tablero, así como controles para el audio y la telefonía. Para el clúster se utiliza el Virtual Cockpit Plus que, como sabes, se trata de una pantalla que proyecta la información relativa a la conducción como el velocímetro, así como el estado de funcionamiento del sistema eléctrico. Además, al ser configurable, puede optarse por diferentes tipos de visualización, como dar preferencia al sistema de navegación. En la consola central hay dos pantallas, ambas a color y con las que se accede a todas las funciones.

Entre ellas destaca el sistema MMI Navegation Plus con LTE Advanced que suma un acceso wifi. Este sistema, enlazado a la red, propone rutas en las que se da preferencia a puntos de recarga considerando el estado de carga de la batería, así como de las condiciones de la vía como su estado o el del tránsito.

Mucho más que propulsión

Si bien emplea lo más actual en términos de eficiencia, lo más impactante es el sistema de regeneración, del que hablaré más adelante.

Emplea la plataforma MLB, la misma que utilizan otros modelos del fabricante. Para cada eje se destina un generador eléctrico que funciona con relación a las condiciones y demandas de la conducción. La primicia en funcionamiento la tiene el motor eléctrico del eje trasero, pero la central de mando determina cuándo activa el motor delantero en circunstancias como aceleración a fondo.

También equipa el sistema de tracción quattro, cuyas funciones fueron mejoradas y que puede adaptar la fuerza a cada vía.

El Audi e-tron tiene una autonomía de 417 kilómetros según el ciclo de homologación WLTP. La batería, de iones de litio, consta de 432 celdas agrupadas en 36 módulos, cuyo sistema de refrigeración es de última generación, pues emplea una estructura parecida a la de un radiador utilizando capas de aluminio. La batería está alojada en el piso del auto.

El sistema de regeneración de la batería, como anteriormente lo mencioné, es tal vez el apartado más impresionante de este modelo, pues es responsable de 30% de la autonomía total. Para ello se vale de dos ciclos: uno por medio de la energía cinética que recupera ambos motores eléctricos; el segundo, a través del sistema de freno en el que los frenos de disco son los actores principales.

Cuando el conductor levanta el pie del acelerador, son los motores eléctricos lo encargados de llevar electricidad a la batería creando una resistencia al avance; por ende, frenando al auto. Esto ocurre en desaceleraciones de hasta 0.3 fuerzas G, situaciones que Audi asegura ocurren en 90% de las ocasiones que estamos al volante. Un sistema electrohidráulico de frenado decide si el auto utiliza el motor eléctrico, el sistema de frenado o ambos.

Todo ello ocurre en fracciones de segundos y este sistema es el primero empleado en un auto de producción en serie. En situaciones de frenado desde 100 km/h, es capaz de recuperar energía con un par máximo de 300 Nm y una potencia de 220 kW, que es el equivalente a 70% de la energía que produce el sistema de propulsión. Además, el e-tron, gracias a este sistema de frenado, no tiene conexión física entre el pedal de frenado y los discos, a este sistema se le llama By Wire.

Por lo que se refiere al sistema de recarga existen dos tipos. El primero es de tipo AC (Corriente alterna), que consta de un cargador de 11 kW que se incluye con el vehículo, cuyo tiempo de carga es de 8.5 horas con una instalación de 220 V. Previa a la instalación, Audi recomienda a un proveedor que realizará una evaluación de la infraestructura para determinar si es viable. El segundo de corriente directa (DC), cuyo tiempo de recarga es de 30 minutos para 80% de la batería y que está disponible en cargadores de centros comerciales, estacionamientos y puntos de recarga en autopistas.

Más que conveniente

Por su condición de automóvil eléctrico, goza de ciertos incentivos como la exención del pago de ISAN (Impuesto sobre automóviles nuevos), al programa de verificación vehicular (circula todos los días sin restricción alguna), así como a la obtención de placas verdes. A eso se suma puntos de recarga públicos gratuitos y cajones de estacionamiento preferenciales.

Ficha técnica - Audi e-tron:

Dos motores eléctricos, uno por eje.

Potencia combinada: 408 hp.

Torque combinado: 413 lb-pie.

Capacidad de la batería: 95 kWh.

Velocidad máxima: 200 km/h. 0–100 km/h: 5.7 segundos.

Autonomía: 417 kms WLTP.

