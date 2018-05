La embotelladora de Coca Cola, Arca Continental (AC), informó que su subsidiaria AC Bebidas pospuso el proceso de negociación para adquirir el total de las acciones que Peru Beverage Limitada tiene en su unidad peruana Lindley.

“En seguimiento a lo publicado en el evento relevante del 30 de abril de 2018, anuncia que derivado de la modificación a la carga impositiva a sus productos en Perú, la Compañía ha decidido posponer el proceso de negociación para adquirir de Peru Beverage Limitada S.R.L”, notificó AC mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en América Latina también cuenta con negocios en Argentina, Ecuador y Estados Unidos.

Peru Beverage Limitada, una subsidiaria de The Coca Cola Co , posee el 38.52% del capital social de Lindley en acciones comunes con derecho a voto no listadas en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú.

En agosto de 2017 la empresa concluyó una inversión de 48 millones de dólares en Lima, Perú, al inaugurar su Centro de Distribución, como parte del plan estratégico para fortalecer su capacidad logística y atender la creciente demanda del mercado peruano.

“La nueva instalación forma parte de un plan estratégico de inversión desplegado en Perú desde hace ya casi dos años”, señaló el director general de Arca Continental, Francisco Garza Egloff.

Dicho centro logístico está ubicado en Lima Este en el poblado de Huachipa, para atender a 30,000 puntos de venta y más de 3 millones de consumidores.

“Perú sigue fortaleciendo el canal tradicional con mayores coberturas de “Imperdonables”, introduciendo 10,000 enfriadores adicionales y el desarrollo de nuestros clientes con el programa siglo XXI”, refirió aquel documento.

maria.rodriguez@eleconomista.mx