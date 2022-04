Morena y sus aliados incumplen el acuerdo y por desesperación trasladan la discusión al domingo. Es una falta de respeto a todas y todos los diputados”.

Luis E. Cházaro, coordinador de Diputados del PRD.

A pocas horas de que el Pleno de San Lázaro diera inicio al proceso de votación de la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manual López Obrador, Morena y sus aliados (PT y PVEM) hicieron valer su mayoría para posponer la discusión de este dictamen hasta el próximo domingo 17 de abril.

Ayer por la noche, luego de que en comisiones fuera modificado el proyecto de dictamen de la iniciativa de reforma eléctrica, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro acordó cambiar, de último momento, el calendario legislativo.

Y es que pese al rechazo de la alianza Va Por México (PRI, PAN y PRD), los líderes parlamentarios de Morena, PT y PVEM, hicieron uso de su mayoría para aplazar por cinco días la votación de esta reforma bajo el argumento de que las modificaciones al dictamen deben ser analizadas y conocidas con tiempo por todos los partidos y la sociedad.

No obstante, los líderes parlamentarios de Va Por México, acusaron que tal modificación es parte de una estrategia del partido oficial para ganar tiempo, al no contar con los votos necesarios para aprobar dicha reforma.

Votos de opositores

Cabe señalar que para la aprobación de la reforma eléctrica se requiere el aval de las dos terceras partes de los legisladores, por lo que Morena requiere el apoyo de al menos 57 votos de la oposición.

“Lo decimos así de claro: (Morena) tiene toda una semana para tomar las decisiones que ellos quieran, adelante, ellos tienen mayoría y un voto ponderado en Jucopo (...) Esas supuestas reservas que suben, disque apoyándose en nuestra propuesta, no corresponden con nuestra propuesta, háganle para que quede así la frase: como quiera la mayoría, no cuentan con Acción Nacional, no cuentan con la coalición para aprobar esta reforma eléctrica”, lanzó el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN, al término de la reunión de la Jucopo.

En el mismo sentido, el coordinador del PRD, Luis E. Cházaro, criticó que la Jucopo ya contaba con un acuerdo por unanimidad para votar el día de hoy la reforma eléctrica, sin embargo, expresó que pese al tiempo solicitado para analizar las modificaciones al dictamen, su partido reitera su rechazo a esta falta de respeto al tiempo de las y los diputados.

“Hemos votado en contra el diputado Rubén Moreira, el diputado Jorge Romero y un servidor, y a favor pues el bloque oficialista, inédito en la Cámara de Diputados que una reforma de esta envergadura se cambie el día y la hora con una mano en la cintura”, dijo.

Al tiempo que consideró que la modificación del calendario se debe “a una derrota más del oficialismo; no tienen los votos y ahora buscan ganar tiempo, voy a regresar para formar el acuerdo”.

“Estaba acordado en Jucopo —por unanimidad— que mañana (hoy) martes se votaría la reforma eléctrica, ahora, con su precaria mayoría, Morena y sus aliados incumplen el acuerdo y por desesperación trasladan la discusión al domingo. Es una falta de respeto a todas y todos los diputados”, añadió el perredista.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira Valdez, reconoció que luego de un debate amplio, pero con el voto en contra de la coalición Va por México, se firmó el acuerdo para pasar la sesión al próximo domingo, con la promesa de que en hasta entonces no se citaría a sesión alguna.

Más temprano, las y los legisladores del PRI, con maleta en mano, se trasladaron a sus oficinas de la Cámara de Diputados, con la intención de pernoctar en el recinto legislativo y así asegurar su asistencia en la discusión de esta reforma.

“Nosotros estaremos aquí, seguramente estaremos aquí desde el sábado para evitar que alguien falte (...) cambiamos la pijamada para el sábado”, bromeó Moreira.

Por lo anterior, el presidente de San Lázaro, el diputado Sergio Gutiérrez Luna citó a sesión presencial el próximo domingo 17 de abril a las 10 horas.

Postura empresarial

Tras la decisión de aplazar la sesión de la reforma eléctrica, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se deslindó de dicha acción al tiempo que manifestó que la Iniciativa Privada ya ha expresado su postura sobre el tema.

“Expusimos ya, claramente, nuestras preocupaciones y valiosas propuestas. Así lo hicieron también un gran número de organizaciones empresariales, especialistas, académicos, ambientalistas, activistas y organizaciones de jóvenes, las cuales no fueron atendidas. Desafortunadamente, el dictamen no incluyó esas recomendaciones”, indicó.

El CCE enfatizó que “no está negociando absolutamente nada de este dictamen con el Congreso”. (Con información de Redacción)

