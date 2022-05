Introducción

Mientras tiene lugar la guerra en Ucrania, el entendimiento de su impacto sobre la economía global cambia con rapidez y ya se han realizado algunos análisis excelentes. En este artículo Amundi Technology y Amundi Institute han utilizado la plataforma Causality Link con el fin de analizar el estado actual de nuestra situación internacional para poder ofrecer algunas proyecciones respecto al futuro. Al combinar tecnología, acceso a la información, inteligencia artificial (IA) e investigación, Amundi tiene la capacidad de análisis en tiempo real de los impactos sobre la economía global. Nuestro análisis destaca dos elementos:

Primero, los fabricantes europeos de automóviles se vieron muy afectados por los efectos colaterales de esta guerra, sin una solución cercana.

Segundo, una escasez previsible de alimentos (principalmente de trigo) afectará a África en los siguientes meses y años, y exacerbará una situación ya de por sí complicada debido a las recurrentes sequías, en Egipto y Yemen, particularmente.

De ninguna manera es una descripción exhaustiva de las consecuencias de la guerra, pero muestra el poder del procesamiento del lenguaje natural (PLN) aplicado a más 50,000 textos al día en 27 idiomas, con un enfoque en extracción de enlaces causales en tiempo real. La plataforma Causality Link depende solamente del procesamiento automático de noticias que ofrece un punto de vista único de ‘sabiduría colectiva’. Dicha evidencia puede ayudar a tener un entendimiento más profundo de los procesos de la IA referentes a la economía global. Este artículo es el resultado de una colaboración entre Amundi Institute, Amundi Technology y Causality Link.

Análisis multifacético

Hemos utilizado tres distintos enfoques para este análisis:

El enfoque inmediato, que corresponde a la disminución de los ingresos de las compañías que dejaron de hacer negocios en o con Rusia.

El enfoque intermedio, que corresponde a los impactos predecibles de la escasez de materias primas, productos agrícolas o componentes industriales producidos por Ucrania o Rusia.

El impacto a largo plazo —es decir, del 2023 en adelante—, por lo que se puede predecir hasta ahora. No nos enfocamos en compañías que tienen sus oficinas centrales en Ucrania o Rusia, ya que los efectos disruptivos para estas compañías son diferentes a los de otras empresas del mundo.

Antes de adentrarnos en los distintos enfoques es importante analizar el panorama completo de la guerra en Ucrania. La Gráfica 1 en la siguiente página muestra los resultados de una consulta sobre los enlaces causales entre la guerra y sus consecuencias, en la que solamente conservamos los enlaces más mencionados, y mostramos únicamente la industria y los resultados de los indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés). Luego clasificamos los resultados de los KPI por colores: verde para riesgo, marrón para precios y morado para la producción. También mostramos una selección de los enlaces cruzados más importantes. Nuestra gráfica causal actual contiene cerca de 44 millones de enlaces causales y, por lo tanto, se necesita cierta creatividad para visualizar la fracción que mejor responde a una pregunta concreta. Sin embargo, solo toma unos segundos consultar el lago de datos y obtener un resultado que se puede actualizar en tiempo real

GRAFICA 1

Esta gráfica responde a la pregunta sobre las industrias con mayor impacto en la producción: automotriz, compañías eléctricas, energía y aeroespacial, y defensa. No hemos indicado si el impacto fue positivo o negativo, sino únicamente que hay información disponible dentro de la gráfica causal. Dos industrias (alimentos y petróleo) surgen lo suficientemente significativas para producir enlaces causales intermedios: por un lado, entre los KPI de la guerra y la producción de alimentos, y por el otro, entre la guerra y los precios del petróleo. En cierto sentido, esto indica que son múltiples las rutas causales que explican el impacto de la guerra sobre la producción de alimentos, por ejemplo, dibujan un panorama sombrío de la producción global de alimentos o de los precios del petróleo.

Ángulo inmediato

Ahora nos centramos en el impacto directo de las empresas que han cesado sus actividades en Rusia debido a esta guerra en Ucrania. Un número creciente de empresas de capital abierto anunciaron en las últimas semanas que dejarán de operar en Rusia. Nuestros enlaces causales para compañías específicas también pueden usarse para examinar la evolución en el tiempo de los acontecimientos principales que impactan la producción de dichas compañías. Seleccionamos dos de las principales armadoras europeas de automóviles que se vieron muy afectadas por esta guerra y en la Tabla 3 mostramos la evolución a lo largo de los últimos nueve meses sobre cómo impactaron en su producción los sucesos que más se mencionaron en nuestro corpus. La primera conclusión a la que llegamos es que para ambas compañías la escasez de suministros (semiconductores) fue el principal acontecimiento que impactó su producción hasta marzo de 2022, cuando fue reemplazada por la guerra y las sanciones. Las inquietudes por la escasez de semiconductores continúan, pero fueron sustituidas por las consecuencias de la guerra. La misma escasez de semiconductores podría empeorar en los próximos meses debido a la guerra

GRAFICA 2

Enfoque intermedio

Nuestro enfoque de análisis intermedio se centró en el rápido crecimiento de los problemas en la cadena de suministro. Durante los últimos tres años, la industria automotriz ha sido golpeada por la transición hacia vehículos eléctricos (VE), problemas relacionados con el covid-19, escasez de chips semiconductores, y manifestaciones en Canadá. Ahora enfrenta una cascada de escasez y el cierre de plantas, relacionadas con la guerra en Ucrania. Las plantas de las principales armadoras europeas y japonesas ubicadas en Rusia y Ucrania tuvieron que cerrar debido a la escasez de autopartes importadas. Esta escasez resultó ser particularmente aguda para una armadora de autos holandesa —creada en 2019 a partir de la fusión de dos armadoras europeas importantes— que hasta el 25 de enero de 2022 planeaba exportar camionetas hechas en su planta de Rusia al resto de Europa. También una armadora de autos francesa —que ha tenido una participación mayoritaria en el fabricante ruso Lada desde 2016— tuvo que cerrar sus plantas el 9 de marzo debido a la falta de refacciones.

Al desaparecer el flujo de partes fabricadas en Ucrania, como por ejemplo los arneses de cables, dos armadoras alemanas se vieron obligadas a cerrar sus plantas en Alemania Oriental. Sin duda la escasez de piezas fabricadas en Ucrania y Rusia afectarán a la industria manufacturera en Europa en general, debido a la extensión de la red de cadenas de suministro y la creciente fuerza de la producción industrial en Ucrania en años recientes. Las repercusiones podrán durar varios trimestres, si no es que años, porque muchas de estas plantas tendrán que reconstruirse, ya sea en Ucrania o en otros países. Una tercera ola de problemas se generan eventualmente debido a las consecuencias de una inminente escasez de materias primas. El neón y el paladio han sido mencionados como cruciales para la fabricación de semiconductores. Ucrania estaba produciendo la mayoría del neón de grado semiconductor del mundo (a su vez un producto secundario de las plantas acereras en Rusia y Ucrania) que se requiere para la operación de los equipos litográficos modernos utilizados en las plantas de semiconductores. Las consecuencias de esta escasez de neón darán como resultado una creciente escasez de semiconductores en los Estados Unidos dentro de unos cuantos meses. La escasez de materias primas provocada por la guerra en Ucrania, incluyen el paladio —utilizado tanto para la fabricación de semiconductores como para los convertidores catalíticos de los autos de motor diésel—, así como el níquel, que se utiliza en las baterías de los VE (vehículos eléctricos). Cada día que pasa nos enteramos de la dependencia que tiene Occidente de Rusia para la producción de materiales especializados aún más esotéricos, tal como el zafiro sintético. Cerca del 40 % de los zafiros sintéticos a nivel global requeridos para la fabricación de semiconductores se produce en Rusia. Este panorama sombrío para las armadoras europeas de autos pesa sobre el futuro de los proveedores regionales de partes, cuya producción está estrechamente ligada al modelo de producción ‘justo a tiempo’ de las empresas automotrices

Mientras que estos problemas perjudicarán la producción automotriz —principalmente en Europa—, queda por verse si la demanda de autos nuevos resistirá los precios elevados del petróleo y la creciente inquietud sobre la inflación. Dado que la mayoría de los fabricantes de automóviles tradicionales se había aventurado con grandes inversiones para migrar su línea de producción hacia el VE, este tipo de contracción de ingresos y de la demanda no podía suceder en un peor momento. Estos vientos en contra actuales y predecibles se han reflejado en parte en la reciente caída en los precios de las acciones de la mayoría de las automotrices a nivel global. La situación debe monitorearse cuidadosamente, conforme nuevas consecuencias inesperadas de la guerra en Ucrania se manifiestan casi a diario.

Mientras que este capítulo se centró en la industria automotriz, porque es importante y se ha visto afectada en gran medida por el conflicto, el mismo análisis se puede realizar en cualquier otro sector industrial, desde materias primas a telecomunicaciones y servicios de desarrollo de software. Hoy en día la ontología de Causality Link abarca cerca de 3000 distintos segmentos de la industria que pueden agregarse en sectores del GICS (Global Industry Classification Standard) o analizar individualmente.

El impacto a largo plazo

Para el análisis a largo plazo, usamos una nueva metodología que se basa en la selección de un elemento intermedio crucial: la industria de fertilizantes. Analizamos los componentes aguas arriba y aguas abajo de este elemento para entender la dinámica de los precios y la disponibilidad de los fertilizantes, al igual que su impacto en las industrias y compañías e industrias aguas abajo. Este análisis ‘enfocado en el cuello de botella’ ofrece solamente una visión parcial del impacto de la guerra en Ucrania, pero puede servir de guía para un análisis más exhaustivo que explora los cuellos de botella con más peso para abarcar la economía completa, como electricidad, semiconductores, información e intercambios financieros.

Tres días antes de la invasión por parte de Rusia de Ucrania nos alertó el primer texto (en español) que relacionaba la guerra ruso-ucraniana con el costo de producir alimentos en México mediante el precio y el suministro de fertilizantes nitrogenados. Adrian Duhalt, fellow posdoctoral en el Baker Institute, observó que: «Rusia era el proveedor más importante (de fertilizantes), así que cualquier interrupción o reducción del suministro —resultado del conflicto de la política comercial— metería a México en problemas». Desde entonces muchas personas han mencionada esta conexión, en particular Svein Tore Holsether, CEO del segundo productor más grande de amoniaco a nivel global (Yara), advirtió el cuarto día del conflicto: «Ahora hay una interrupción más en las cadenas de suministro, y se acerca la temporada más importante para el hemisferio norte, cuando hay que trasladar grandes cantidades de fertilizantes y muy probablemente esto se verá afectado». El 9 de marzo, su compañía anunció que el rápido aumento en el precio del gas natural los obligaría a reducir la producción en Europa en un 45 % de su capacidad.

La combinación de estos dos factores —la reducción de la exportación de fertilizantes desde Rusia y la reducción de la producción de fertilizantes por los fabricantes occidentales de amoniaco, debido al incremento del precio del gas natural— tendrá un efecto negativo significativo en el suministro de fertilizantes para la agricultura en 2022 y provocará un fuerte incremento de precio de esta materia prima. Se ha comentado en las noticias sobre este importante cuello de botella, como lo demuestra el hecho de que las menciones de la industria del fertilizante ya se encuentran en el nivel más alto para el mismo periodo, como se ilustra en la Gráfica 6. Dado el creciente interés en la industria de fertilizantes, podemos utilizar relaciones causales expresadas en texto para revisar las causas aguas arriba y los impactos aguas abajo de la modificación de los precios y suministro de fertilizantes. No deben subestimarse los impactos agua abajo del fertilizante en la producción de alimentos para el mundo. La mitad de la población mundial obtiene alimentos a partir del uso de fertilizantes y, en muchos casos, la ausencia de fertilizantes puede reducir el rendimiento hasta en un 50 %. Swein Tore Holsether, CEO de Yara, declaró el 6 de marzo: «No se trata si estamos entrando a una crisis alimentaria mundial, sino de la duración que tendrá esta crisis». Resaltó que, en particular, un cuarto de los nutrientes clave utilizados en la producción de alimentos en Europa vienen de Rusia. Varias publicaciones han comparado la situación actual con la de la Primavera Árabe de 2011, debido a que una parte importante del trigo destinado a Egipto y otros países africanos venían de Ucrania, donde los cultivos tal vez no se siembren a tiempo debido a la guerra. Cualquier reducción adicional del rendimiento de la producción global de alimentos debido al menor suministro de fertilizantes o al aumento de los costos de la materia prima tendrá efectos generalizados e impredecibles. Una nota positiva refiere que las ventajas de la agricultura sustentable, como el desarrollo de variedades de cultivos mejoradas y no genéticamente modificadas, podrían ayudar a reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, y el alza del precio del gas natural fomentará que algunas compañías aceleren sus esfuerzos hacia la producción de ‘amoniaco verde’ y la descarbonización de las cadenas de valor de alimentos. Para entender quiénes son los activos en este espacio, clasificamos las compañías en la industria de productos agrícolas con base en una simple medición de la frecuencia relativa de detección de los KPI de ESG (medio ambiente, gobernanza y sostenibilidad) en comparación con el KPI de utilidades en el contexto de estas compañías.

GRAFICA 3

Parece que los problemas de los ESG y los precios del gas natural y la energía están obligando a las compañías de fertilizantes a invertir en métodos de mayor eficiencia energética que los métodos tradicionales de consumo intensivo de combustible utilizado para fabricar componentes de fertilizantes. Mitsui, por ejemplo, observa: «A medida que el mundo adopta la transición energética, trabajaremos muy de cerca con nuestros nuevos socios para desarrollar juntos nuevos mercados de hidrógeno y aplicaciones para amoniaco bajo en carbono», mientras que CGS International tiene una línea de productos con la mayor concentración de minerales extraídos del agua del mar disponibles en el mercado comercial y hasta en el mercado minorista. En cierta manera, las dificultades que enfrenta la industria de los fertilizantes acelerará su migración hacia prácticas ambientalmente más sustentables, que exigen la lucha contra el calentamiento global y para reducir su dependencia de la cadena de suministro.

En relación a la evolución de los precios de los fertilizantes, el consenso a corto plazo sobre la escasez y el alza de los precios de los fertilizantes da paso a diversas opiniones. El ministro de Agricultura de Polonia observó: «Es poco probable que los precios de los fertilizantes en Polonia disminuyan en dos a tres meses». Según Mbawaka Phiri, el funcionario administrativo de la Asociación de Fertilizantes de Malawi: «Se espera que los precios incrementen entre junio y julio de este año debido a la guerra en Ucrania; por lo tanto, la guerra tendrá un impacto sobre los precios de los fertilizantes». Otros son más optimistas, ya que se prevé que la bajada de los precios se dé en algún momento en abril y se extienda hasta el final del verano. Por último, Carolina Ramírez, directora de Estudios Económicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Madagri) en el Perú, prevé que los precios disminuirán a partir del 2023, posiblemente debido a la instalación de una planta local de fertilizantes con base en fosfatos de Bayovar en Piura.

CONCLUSIÓN

El reporte muestra que (a partir del 14 de marzo 2022) el impacto de la guerra en Ucrania sobre las economías occidentales será descomunal. La industria automotriz europea se verá afectada por las amplias perturbaciones en su cadena de suministro. A largo plazo una escasez predecible de alimentos tendrá un efecto desestabilizador sobre muchos países africanos y contribuirá al aumento de la inflación en los países occidentales. El presente informe también muestra que esta situación evoluciona con tal rapidez que los reportes y el monitoreo en tiempo real se torna crucial para entender las implicaciones de las múltiples perturbaciones de nuestro sistema económico que se producen a diario. La ventaja del enfoque de Causality Link es que se actualiza constantemente —por ejemplo, a medida que llegan las noticias, se agregan en una visión global de miles de periódicos en 27 idiomas, así como en publicaciones gubernamentales. Este enfoque de la ‘sabiduría de las masas’ se aplica a los pronósticos relacionados con muchos indicadores, como precios, producción, utilidades, PNB, tasas de inflación y tipos de cambio, pero también a los enlaces causales entre estas detecciones, permitiendo a los analistas enfocarse rápidamente en temas emergentes que darán lugar a la siguiente narrativa.